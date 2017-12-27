AK Partili Yazıcı: 15-16 Temmuz'u aşan uygulamalara müsaade etmeyiz

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yazıcı, "15 ve 16 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili olaylara karışmış sivil vatandaşları kapsamaktadır. Doğru olan da budur. Bunu aşan bir uygulama olursa hükümetimiz ona göre gerekli önlemi alır" diye konuştu.

"Ucu açık filleri suç teşkil etmeyecek bir düzenleme olabilir mi?" diye soran Yazıcı, "Bunu aşkın veya taşkın bir uygulama pratiği görülürse elbette ki ona müsaade edilmez, müsaade etmemek için de gereken neyse o yapılır, icra edilir. O zaman rehabilite edilir. Yoksa bugün bunu düzeltmeye gerekli kılacak bir pratik, bir olgu yok. Yargı da buna müsaade etmez" dedi.