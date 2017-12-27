İTÜ'den, hibe ettiği Tesla'yı geri isteyen Ağaoğlu'na yanıt

Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun İTÜ'ye hibe ettiği Tesla marka aracın çürümeye terk edildiği iddialarına yanıt veren üniversite rektörlüğü, açıklamanın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Tesla'nın öğrencilerin eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı belirten İTÜ Rektörlüğü, aracın güncel fotoğraflarını da paylaştı.

Ali Ağaoğlu, elektrikli araç Tesla'yı Türkiye'ye ilk getirenin kendisi olduğunu, 2011'de incelenip daha iyisinin yapılması için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) bağışladığını ancak aracın bir kenara atılarak üstüne de masraf çıkarıldığını ileri sürdü.

Ağaoğlu'nun iddialarına yanıt veren İTÜ, "Son günlerde bazı yayın organlarında 'Tesla Otoparkta Çürüyor' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İTÜ'den Ali Ağaoğlu'na Tesla yanıtı!

İTÜ Rektörlüğü adına yapılan açıklamada, açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ve #Tesla'nın öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı belirtilerek güncel fotoğrafları paylaşıldı. pic.twitter.com/wTOVka70k7 — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) December 27, 2017

Açıklamada, aracın 2012 yılında bağışlandığı ve öğrencilerin eğitimi için kullanıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar'ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır.

'ARACIN GERİ İSTENMESİ TÜRK GELENEKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR'

Son günlerde bazı yayın organlarında 'Tesla Otoparkta Çürüyor' şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır.

Aracımızın bugün çekilen fotoğrafını ve videosunu sizlerle paylaşıyoruz ve aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz."