Başsavcılık: ByLock tutuklusu yaklaşık 1000 kişinin tahliyesini talep edeceğiz

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık 1000 kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

ByLock konusunda basın mensuplarına açıkama yapan Başsavcı Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Kocaman, örgütün bunu eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği 'Mor Beyin' adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık" diye konuştu.

Kocaman, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık 1000 kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.