CHP'li Hamzaçebi: Tuzla'daki kimyasal Parkinson'u tetikliyor

Pazartesi gecesi Tuzla'yı saran feci kokunun kanalizasyona kaçak kimyasal dejarjından kaynaklandığı anlaşılırken AKOM ve İBB'nin sağlığı etkileyen bir şey olmadığı yönündeki açıklamaları soru işaretlerini gidermedi. Tuzla'da kimyasal atıkların deşarj edildiği atıksu kolektör hattının bulunduğu yerde CHP'li milletvekilleri ve partililerle birlikte açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, olaydan 5 mahallede yaşayan toplam 100 bin kişinin etkilendiğine dikkat çekti.

'BELEDİYENİN SUÇSUZ OLDUĞU ALGISI DOĞRU DEĞİL'

"Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar olayın üzerini örtmeye yöneliktir. Kamu görevlileri yıllardır burada bu şekilde bir deşarj işlemi yapıldığını biliyor. Çünkü hemen yanımızda belediyenin tesisleri bulunmaktadır. Yıllardır Tuzla bu kokularla karşı karşıyadır. 100 bin kişinin sağlığı etkilendi. Yapılan işlemi kaçak olarak niteleniyor. İBB ve Tuzla belediyelerinin 'Biz suçsuzuz' şeklinde algı yaratması doğru değildir'' diyen Hamzaçebi şöyle devam etti:

'KİMYASAL ATIKLARDAN ZEHİRLİ GAZ ÇIKIYOR'

''Olay 'koku' diye adlandırılıyor. Kokuya neden olan kimyasal atıklardan çıkan zehirli gazlardır. Bunun insan sağlığına etki edecek bir yanının olmadığı açıklandı. Hangi belirlemelere göre İBB açıklama yaptı. Tuzla'daki hastanelerde 97 kişi tedavi altına alındı. Bir hastamız bana ‘Aldığımız zehirli gaz, ileride hastalık olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını nerden bileceğiz' diye sordu."

'BELEDİYE'NİN AÇIKLAMASINDAKİ ÇELİŞKİLER'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) olayın ardından sosyal medyadan paylaştığı açıklamalardan bahseden Hamzaçebi, şunları söyledi: "İBB dün saat 14.02'de bir tweet atıyor. 'İSKİ'nin yaptığı laboratuar incelemesi sonucu metal ve tekstil sektöründe kullanılan 'Tetraciorcesene' diyor. Tetraklor demek istiyor, ama ikincisi, 'cesene' diye bir kavram yok. Uzmanlarla konuştum. 'Biz böyle bir madde olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir kimyasal madde yok' dediler. Trikloreten metal ve tekstil sektöründe kullanılan bir madde. Solvent çözücü olarak kullanılıyor. Yağların çıkarılması amacıyla kullanılan bir madde.''

'İNSAN SAĞLLIĞINA ZARARLI'

CHP'li vekil şu vurguyu yaptı: ''Bu, insan sağlığına zararlı, zehirli bir gaz. Kusma, bayılma, baş dönmesi, öksürme, halsizlik bütün bunlara yol açabilen zehirli bir gaz. İlk saydığım kimyasal madde literatürde yok. Sonra İBB web sayfasından basın açıklaması yayınlıyor. 'İSKİ'nin yaptığı laboratuar sonucuna göre bu maddelerin Tetrakloretilene ve Trikloretilene olduğu anlaşılmıştır. Ama bu açıklamayı Twitter ile yapmıyor."

'KALICI HASAR BIRAKIR'

"Akla ne gelir o zaman?" diye soran Hamzaçebi, "Siz, kasıtlı olarak, olmayan bir maddeyi yazdınız. Veya sizin laboratuarlarınız yetersiz. Düzeltilen bu kimyasıl maddenin etkisi, bu zehirli gazın etkisi, ilkinden çok daha fazla. Bu madde ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir. İnsan bedeninde kalıcı hasarlar bırakacak bir maddedir'' diyerek ekledi:

'SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVE, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA'

''Kimyasal gazların insan sağlığına olumsuz etkisinin bulunup bulunmadığını açıklaması için Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyorum. Tuzla halkına gerçekleri söylemeyen Tuzla belediye başkanı istifa etmelidir. Bizim için önemli olan insan, hayvan ve bitkilerin sağlığıdır. Olayın peşini bırakmayacağız."