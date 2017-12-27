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    İsmail Beşikçi

    Yazar İsmail Beşikçi gözaltına alındı

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Yazar İsmail Beşikçi gözaltına alındı. Beşikçi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    İsmail Beşikçi
    © Fotoğraf: Twitter
    Beşikçi: 'Seni başkan yaptırmayacağız' anlayışı yanlıştı
    Duvar'ın haberine göre yazar ve sosyolog İsmail Beşikci bugün gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) götürülerek ifadesi alınan Beşikci ardından savcılığa çıkarıldı.

    Burada da ifadesi alınan Beşikci daha sonra serbest bırakıldı.

    İsmail Beşikci'nin kendi adına açılan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

    'BEŞİKÇİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABI YOK'

    Beşikci'nin avukatı Levent Kanat gözaltıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2016 yılında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İsmail Beşikci' adına sosyal medyada atılan tweetlerle ilgili olarak kendisi hakkında bir soruşturma başlatmış. Bu soruşturma kapsamında, Beşikci hakkında ‘silahlı örgüt üyeliği' suçlamasıyla gözaltı kararı çıkartılmış. Dün Beşikci kendisi yokken evinde arama yapıldı. Bugün de gözaltına aldılar. İfade verdikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan serbest bırakıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor" dedi.

    Kanat, Beşikci'nin herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmadığını söyledi.

    'SARI HOCA' OLARAK TANINAN İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

    İsmail Beşikci, 7 Ocak 1939'da Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu.1962 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

    1964 yılı sonlarında Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başladı.

    1965'te doktora tezini 'Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar/ Göçebe Alikan Aşireti' üzerine hazırladı. Tez kabul edilerek doktor unvanını aldı.

    20 Temmuz 1970'de Atatürk Üniversitesi'ndeki görevine son verildi. 19 Haziran 1971'de Diyarbakır'da tutuklandı. Böylece İsmail Beşikci'nin yıllarca sürecek hapis ve yargılama süreçleri başlamış oldu. Beşikci, toplam 17 yıl iki ay sıkıyönetim tutukevlerinde ve farklı cezaevlerinde kaldı.

    Ağırlıklı olarak Kürt toplum yapısı üzerine çalışan  Beşikci, resmi ideolojinin genel olarak bilime, özel olarak da Kürt toplumuna yönelik propaganda ve uygulamalarına karşı, bilim yöntemi ile eleştiriler yöneltti.

    12 Eylül askeri darbesinden önce 1979'da cezaevine giren Beşikci 1987'de serbest bırakıldı ancak davalardan giydiği hükümlerle 1999'a kadar tutuklu kaldı.

    1999 yılında yapılan sınırlı yasal düzenleme sonucu tahliye olduğunda hakkında toplam 100 yıl hapis ve 10 milyar lira para cezası verildi.

    İsmail Beşikci'nin yayımlanan 40 kitabından 32'si Türkiye'de yasaklandı. 

    Etiketler:
    Gözaltı, İsmail Beşikçi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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