İstanbul'un 39 ilçesinde arama

İstanbul'da yılbaşı öncesi 39 ilçede polis ekipleri tarafından 'Kurt Kapanı-13' uygulaması kapsamında havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 100 noktada 1200 polisle 'Kurt Kapanı-13' uygulaması gerçekleştirildi.

Dünya'nın haberine göre, şüpheli gördükleri araçları durduran ekipler, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.