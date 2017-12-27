İstanbul'un 39 ilçesinde arama

Dünya'nın haberine göre, şüpheli gördükleri araçları durduran ekipler, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.
İstanbul'da yılbaşı öncesi 39 ilçede polis ekipleri tarafından 'Kurt Kapanı-13' uygulaması kapsamında havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek arandı.
Dünya'nın haberine göre, şüpheli gördükleri araçları durduran ekipler, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)