Karamollaoğlu: Tek tip kıyafeti 12 Eylül'de tecrübe ettik, tek sonucu Türkiye'yi itibarsızlaştırmak oldu

Sivillere yargı zırhı getiren düzenlemenin çok yanlış olduğunu söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tek tip kıyafet zorunluluğuna da karşı çıktı. Karamollaoğlu, "Tek tip kıyafet zorunluluğunu 12 Eylül'de kısmen tecrübe ettik. Tek sonucu, dünya kamuoyunda Türkiye'yi itibarsızlaştırmak oldu. Bugün de aynı hataya düşülüyor" dedi.

Partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Türkiye'nin 20 Temmuz 2016'dan beri Olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini, 15 Temmuz'dan bu yana 30 ayrı KHK yayınlandığını, KHK ile yönetilen bir Türkiye'nin ortaya çıktığını söyledi.

KHK ile düzenlenmeyen tek bir alanın kalmadığını ifade eden Karamollaoğlu, kanunun yerini kararnamelerin aldığını savundu ve şunları söyledi:

"Bu çok yanlış, nereye çekilebileceği belli olmayan ucu açık bir ifadedir. Bu konuyu tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tenkit etti, gündeme getirdi. Hükümet de bu konuda 'Hayır yanlış anlıyorsunuz, bu manaya gelmiyor. Sadece 15 Temmuz belki 16 Temmuz sabahına kadar olan hadiselerle ilgili' dedi. Sayın bakanlar da bunu ifade etti. Böyle bir durumda hükümetin yapması icap eden, işte bu açıklamayı bir kanun hükmünde kararnameyle yayımlamasından ibaretti. Bu kadar basit bir iş."

'ACABA FAİLİ MEÇHULLER DÖNEMİNE YENİDEN Mİ GİRİYORUZ HAVASI OLUŞUYOR'

Karamollaoğlu, bu tür kararnamelerin beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Bu ülke geçmişte kendisini devlet yerine koyan, devlet adına iş yapmaya kalkanlardan çok çekmiştir. Acaba faili meçhuller dönemine yeniden mi giriyoruz gibi bir hava oluşuyor" diye konuştu.

'Tek tip kıyafet' düzenlemesine de değinen Karamollaoğlu, "Tecrübe edilen bir şeyin yeniden tecrübe edilmemesi gerekir. Tek tip kıyafet zorunluluğunu 12 Eylül'de kısmen tecrübe ettik. Tek sonucu dünya kamuoyunda Türkiye'yi itibarsızlaştırmak oldu. Bugün de aynı hataya düşülüyor. Kaş yapacağım derken göz çıkartılıyor" dedi.

Karamollaoğlu, darbe teşebbüsünde bulunan kim varsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini, bu süreç yürütülürken en azami hassasiyetin gösterilmesi, en doğru metodun seçilmesi ve hiçbir masum insana suçlu muamelesi yapılmaması gerektiğini söyledi.