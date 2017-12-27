AK Partili Külünk'ten Arınç ve Gül'e: 'Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır' deyin, bilelim

Yayınlanan son KHK'da yer alan '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı' hükmüne dair açıklamalarda bulunan Eski Cumhurbaşkanı Gül ve Arınç'a AK Parti milletvekili Külünk'ten tepki geldi.

Hep aynı güruhun(Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın)alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. pic.twitter.com/jpL7CeRwrY — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) December 27, 2017

15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin

Sizi omuzlarında taşıyan ANADOLU’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin.

“Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır” deyin bilelim — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) December 27, 2017

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin yine Twitter'da değerlendirmelerde bulunan AK Parti milletvekili Metin Külünk, şu ifadeleri kullandı: “Hep aynı güruhun (Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim."

​Gül, 696 sayılı KHK'da tartışma yaratan maddeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. Eski Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, AK Parti'nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tarafından da paylaşılmıştı. Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” demişti.

İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) December 25, 2017

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