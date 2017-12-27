Gaziantep'te düğüne ateş açıldı: 5'i çocuk 6 yaralı

Gaziantep'te bir okulun yanında yapılan düğüne pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56) pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Yaralılar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi.