Erdoğan'dan Gül'e KHK yanıtı: Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?

Afrika ziyaretinin son gününde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin merak edilen detaylarından, KHK'lara gelen tepkilere kadar çok sayıda soruyu yanıtladı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eleştirisine de yanıt verdi.