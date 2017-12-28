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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Gül'e KHK yanıtı: Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Afrika ziyaretinin son gününde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin merak edilen detaylarından, KHK'lara gelen tepkilere kadar çok sayıda soruyu yanıtladı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eleştirisine de yanıt verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinin son gününde, Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in CNN Türk'te yer alan haberine göre, Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE İLK

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile birlikte Çad-Türkiye İş Forumuna katıldı
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Erdoğan: Afrika'ya bakışımız asla sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak
      "Sudan ve Çad ile başladığımız Afrika ziyaretimizi Tunus ile tamamlamış olacağız. Sudan'a belediye başkanlığım ve başbakanlığım dönemlerimde ziyaretlerim olmuştu. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu Sudan'a yapılan ilk ziyaret. Sudan'da Ömer El Beşir'e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada olan bir gerçek. Uluslararası Ceza Mahkemesi İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın malum olağan üstü liderler zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi.

    'EL BEŞİR'İN TUTUKLANMA TALEBİNE GÜLDÜK GEÇTİK'

    • Recep Tayyip Erdoğan Sudan'da basın açıklaması yapıyor
      © AA/
      Sudan Devlet Başkanı Beşir: ABD uluslararası arenada yalnız kaldı
      Mahkeme bu mektubunda "Aldığımız bilgilere göre Ömer El Beşir Türkiye'de. Dolayısıyla Beşir'in tutuklanarak tarafımıza verilmesi" diye bizden bir talepte bulundu. Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. İki adamlar kim nerededir, kim kimdir hala bunun farkında değiller. Böyle bir şeye ancak gülünür. Bizimle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insani biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl anlayıştır? Nasıl bir mantıktır? Nasıl hukuktur? Bunu anlamak mümkün değil. Sadece güldük geçtik. Dünyada idari konumlardaki olanların neyi nasıl tasarruf ettikleri ortada. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ'nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin. Bütün deliller ortadayken bu konuda en ufak bir sesin çıkmayacak. Kalkacaksın burada Ömer Beşir ile alakalı olarak benden kendisini isteyeceksin. Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var. 
    • Bizim daha önceden planladığımız Sudan ziyeretimizi, o zirveden 10-15 gün sonra gerçekleştirmemiz de gerçekten güzel oldu. Elle aldığımız konular önemliydi.

    'STRATEJİK KONSEY KURULMASI KARARLAŞTIRILDI'

    • Bu ziyarette Sudan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulmasını kararlaştırdık. İki ülke açısından çok önemli. 2 milyon kilometre kareye yakın arazisi olan, nüfusu büyük bir ülke. Afrika'daki ülkeler arasında Sudan müstesna bir yere sahip. Sağlıklı bir nüfus sayımı yapılamıyor ama elimizdeki rakamlara göre 39 milyon nüfusu var. Yaptıkları çalışmalarla birlikte umutları çok yüksek. Hartum Üniversitesi'ndeki gençliğin coşkusu, dinamizmi çok çok farklıydı. Hocaların da heyacanı coşkusu yerindeydi. Bu üniversitelerle olan münasebetlerimizi çok daha iyi konuma getireceğiz. Sudan bizimle üniversite kurmak istedi. Türkiye Sudan Üniversitesi'ni kurma teklifi çok manidardır. Çad da onun bir farklı versiyonu teklif etti. "Bu Sudan-Türkiye değil de, Afrika-Türkiye Üniversitesi şeklinde olsa çok daha isabetli olur" dedi. "Sudan'a bu sözü verdik, önce Türkiye- Sudan Üniversitesi'ni kuralım" dedik. Daha sonra Afrika —Türkiye Üniversitesi için Afrika Birliği ile görüşmelerimizi yaparız, ona göre de öyle bir adım daha sonra atılabilir.

    'SEVAKİN ADASI'NI İSTEDİK, KABUL ETTİLER'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da.
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Erdoğan: Kudüs ortak zaferimiz
      Kızıldeniz Port Sudan'da ise ekonomik bölge konusunda çalışma yapıyoruz. Biz Sevakin Adası'nı kendilerinden istedik. "Burayı bize tahsis edin" dedik. Bunu kabul etti. Birkaç tane özel şahıslara ait yerler varmış, "Onları da görüşelim, bunları da almamız halinde tahsis edelim" dedi. Bu gerçekleşirse TİKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile devreye girmek suretiyle hazırlanan projeye göre ve aslına uygun olarak orayı yaparız. Bir de oranın adeta planda mütemmim cüzü olarak 300 odalı kervansaraydan bahsettiler. Bunu biz göremedik. Bunlar gerçeğe dönüşürse paket turizmde çok ciddi bir adım atılabilir. Türkiye'den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya kadar uçakla gelinip, oradan deniz yolu ile karşıya geçilir. Tarih yeniden şöyle bir ayağa kalkar. Böyle bir güzel olur. Biz de kendisine ısrarla bunu gecikmeden yapalım dedik. O da bize söz verdi. inşallah bunu gerçekleştiririz.
    • Bir de orada tershane sözü var. O tersane ile ilgili olarak yine bir Türk iş adamımız imzayı attı. Büyük ihtimalle o tersaneyi de onlar alıp işletecekler. Böylece orada gemi inşa sektöründe bir Türk firmasının olması isabetli olacaktır. Bunun da imza törenini yaptık.

    'SUDAN FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI DURDU'

    • Meral Akşener
      © AFP 2017/ ADEM ALTAN
      Akşener'den Erdoğan'a Sudan tepkisi: Sıkıysanız kendi adamızı Yunanlılardan alın
      Sudan FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergiledi. Okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılığı beklediğimizi ifade ettik. FETÖ mensupları sınır dışı edildi, ama kaçanlar da olmuştur. FETÖ ile mücadelemiz tüm Afrika'da devam edecek. Çad'da da FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredildi. Ama buraya dönerken bazı avukatların bu okullarla ilgili gelişmeleri takip ettiği haberi geldi. İdris kardeşimize söyledik. O da "Bu iş bitti, endişe etmeyin, Maarif Vakfı'na devredildi, merak etmeyin" dedi.
    • Sudan ziyaretimizde 12 resmi anlaşmamız oldu, özel sektör de 9 anlaşma imzaladı. Askeri ilişkilerimizi savunma sanayi alanındaki münasebetlerimizi geliştirme kararı aldık.

    'BEŞİR İLE TAM MUTABAKAT İÇİNDEYİZ'

    • Kudüs başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda Beşir ile tam mutabakat içindeyiz. Bu ziyaretimiz Afrika ile münasebetlerimizi farklı yeni bir boyuta taşıyacaktır. Geleceğin Afrika'da olduğunu görüyoruz. Biz bu geleceği bir kenara koyamayız, ıskalayamayız. Sömürge planları ile gelmedik, geçmişimizde emperyalizmin kokusu yok. Afrika için Afrikalı çözümler ilkesi ile hareket ediyoruz. 2005'i Afrika yılı ilan etmiştik. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün arzumuz, —Çad Cumhurbaşkanı'na da söyledim- Afrika'nı kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Batı ülkeleri —bunların kimler olduğunu tahmin edebiliyorsunuz- bunların tüm imkanlarını almak gayretinde. Daha yeni yeni buralarda dik durmanın yollarını arıyorlar.

    'ÇAD'DAN 200 DÖNÜM ARAZİ İSTEDİM'

    • Çad'a da yine cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdik. 7 anlaşma imzaladık. Kendilerinden 200 dönümlük bir arazi istedim, o da kırmadı. 230 dönüm, artı 10 dönüm daha aldık. Onu da büyükelçilik için istedik. Ve bu 230 dönümlük arazide Afrika için örnek bir proje yapacağız. Mimar arkadaşım güzel bir eser ortaya çıkardı. Kendileri de bu projeyi çok çok beğendiler. Bu külliyenin içinde Türk Kültür Merkezi, kadın yaşam merkezi, sağlık merkezi, ticari birim merkezi, lokantalar ve kahveler, mescid, TİKA'nın ofis lojmanı ve İslam Konseyi binası olacak. İçine Ziraat Fakültesi yapılmasını talep ettiler. Bunu da külliyenin içine yerleştireceğiz. Süratle tamamlayacağız. Adı Elcemine Türk Kültür Külliyesi. Bu proje Afrika'da örnek bir proje olacak.

    'ASKERİ LİMAN SÖZ KONUSU DEĞİL'

    • (Sevakin Adası'ndaki projede aynı zamanda askeri liman olacağı doğru mu? sorusuna) Askeri liman diye bir şey söz konusu değil. Oranın zaten kendi limanı var. Biz o adayı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz.

    ABDULLAH GÜL'E TWEET SİTEMİ

    • Metin Külünk
      © AA/ Güven Yılmaz
      AK Partili Külünk'ten Arınç ve Gül'e: 'Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır' deyin, bilelim
      (Son kanun hükmünde kararname 15 temmuz ile ilgili olarak sivillere yönelik yapılan düzenleme tartışma yarattı. Muhalefet partileri paramiliter güç ve iç savaş yaratır eleştirisi getiriyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hukuken muğlak bulduğunu söyledi. Bu eleştirilere ne dersiniz ve bir değişiklik olacak mı?) Bu konuyla ilgili olarak, "15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler" ibaresi geleceğe yönelik belirsiz bir genişlikte yorumlanırsa şeklinde bir tartışma yapanlar var.. Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de, bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK'yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz'u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet'lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. 
    • Abdullah Gül
      © AA/ Arşiv
      Abdullah Gül'den KHK eleştirisi: Hepimiz üzülürüz
      Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanı'mız gerek Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar. Çıkarılmış olan yasal düzenleme son derece açıktır; biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden, ilerde yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda, ya yargı ya da parlamento, gereği neyse yapar elbet. Bu KHK'lar biliyorsunuz zaten parlamentoya da gidecek. Biz KHK'lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Yaptığımız iş budur. Mesela, taşeronu da KHK'ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı. Yani onu KHK'ya koymamızın nedeni de süreci hızlandırma amaçlıdır. Ama o da elbette Meclis'e gelecek, orada tartışılacaktır.
    • (Taşeronu geri planda tutmak için bu tartışma kasten mi çıkarıldı acaba?) Yok canım alakası yok. Biz doğru bildiğimizi yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
    • 28 Şubat
      © AA/
      28 Şubat davasında 60 kişi hakkında müebbet talebi
      (28 şubat davası ile ilgili tartışma oldu. Bazı yazarlar şu anda Türkiye'nin AK Parti'nin en geniş koalisyona ihtiyaç var diyor… 28 Şubat için ‘FETÖ'nün kumpas davası, FETÖ'cü savcının iddianamesi diyenler de oldu. Bundan rahatsız olanlar da var. Sizin düşünceleriniz nedir?) 28 Şubat'ın yanında olan bir kesim var. Bir de karşısında olan bir kesim var. Cumhurbaşkanı olarak bana düşen nedir? Sadece izlemektir, meselenin takibidir ve "gereği neyse bunu yargı yapar" demektir. Ama FETÖ'cü savcı demeyelim o sürece, bir veya daha fazla. Olayın sadece savcı boyutu da yok. Şu anda bu sürecin içinde olup beraat edenler var. Beraat edenleri kimse konuşmuyor. Onları da konuşmak lazım. Beraat etmeyip şu anda yargı süreci devam edecek olan isimler var. İşlerine geleni kabul ediyorlar, işlerine gelmeyeni reddediyorlar. Böyle bir anlayış olmaz. Onların o kararı veren savcıları Türkiye'de değil, yurtdışında kaçak. Bunları niye dile getirmiyorlar? Bunları da dile getirsinler. Ortada öyle ciddi bir kombinezon vardı ki bu kombinezonla birlikte o zaman bu adımlar atıldı. 28 Şubat bu şekilde yapıldı. Şu anda da yargı buradaki bu sıkıntıyı yanlışı gördü, bu suretle tekrar bu işi masaya yatırdı. Siz her verilmiş cezai sonuçlanmış bir ceza ile masaya yaptıramazsınız. Ancak bunlar vatana ihanet gibi ağır suçlar olacak ki, ancak o suçların süresi yoktur, tekrar onlar masaya yatar. Burada da böyle bir durum söz konusu. Durum bu hale gelince yeniden dosyalar gündeme geldi. Yargılama süreci tekrar başlamış oldu. Biz diyoruz ki: "Yargı burada adil bir şekilde kararını versin işi sonuçlandırsın". Bunların içinde onların hışmına uğrayıp ölenler var, isimleri olup da öldüğü için şu anda yargı sürecinin içine girmeyenler var. Tarih en büyük şahittir.

    SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞININ CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANMA GEREKÇESİ

    • (Savunma Sanayi Müsteşarlığı cumhurbaşkanlığına bağlandı. Gerekçesi nedir?) Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili Başbakan olarak 11 yıllık tecrübem var. 11 yıl toplantılara başkanlık ettim, nerelerde aksama var, nerelerde yok, yakından gördüm. Sistemin birlikte çalışması lazım. Yani birbirinden ayrıldığı zaman netice almak zorlaşıyor. Şu anda Havelsan, Aselsan, Tai vs. hepsi kendi başına bir hegemonya oluşturdukları zaman netice almak mümkün olmuyor. Buraları da FETÖ istila etmişti. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, hala oraların hücrelerine kadar sinmişler, girmişler. Bahsettiğim kurumlar, bu ülkenin en güçlü üniteleri, kuruluşları. Bu işi şöyle bir merkeze bağlayalım, bağlarken de Başbakan da savunma sanayinde icra komitesinde olacak. Konsey içinde İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Savunma Sanayi Müsteşarı var. Yedi kişilik bir ekiple bunu böyle yöneteceğiz. Buradan seri kararlar çıkartmak ve çok başlılığı ortadan kaldırıp süratle netice almak istiyoruz. Bu kuruluşların imkanları dünyada birçok mütekabil kuruluşlarda yok. Netice almamız lazım, insan yetiştirmemiz lazım. Buraları da devreye bu şekilde sokmamız lazım.

    'ABD TUTUMUNU GÖZDEN GEÇİRMELİ'

    • Ali Ekber Velayeti
      DHA
      İran'dan İstanbul zirvesindeki Kudüs kararına eleştiri
      (Kudüs'te nasıl bir yol haritası öngörülüyor? Gösterdiğimiz liderlik sürecek mi?) 13 Aralık'ta İstanbul'a attığımız adım önemli bir başlangıçtı Ama, 13 Aralık bu işin bittiği nokta değil. Ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetoya başvurduğu sürece tanık olduk. Onun arkasından, Türkiye ve Yemen'in müracaatı ile BM Genel Kurulu'nun hemen toplanması, ABD'nin veto ettiği tasarının oradaki oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesi önemli bir gelişme olmuştur. Oylama sonucunun ABD'yi tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmesini diliyoruz. Şimdi gerekli diğer adımları da atmak lazım. Bu çerçevede Filistin devletinin tanınması önemli. Bazı ülkeler var ki onlar Filistin'i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin'i hemen tanıyabilir.

    'MACRON'UN GÖRÜŞME TALEBİ OLDU'

    • Recep Tayyip Erdoğan Sudan'da basın açıklaması yapıyor
      © AA/
      Erdoğan: Türkiye'nin büyükelçiliği Kudüs'tedir
      (Hangi ülkeleri kastediyorsunuz?) İsim vermek doğru olmaz. Ama bizim bu konuyla ilgili ikili görüşmeler yapmamız lazım. Markajları geliştireceğiz, genişleteceğiz. Bunların bizzat Mahmut Abbas'a da verdikleri sözler var. Sayın Abbas ile bunları konuşuyoruz. İnşallah şu adımdan sonra yapacağımız ziyaretlerle ve telefon görüşmeleriyle bu süreci devam ettireceğiz. Ben Sudan'da bulunduğum esnada Kral Abdullah ile de telefonda görüştüm. Ne gibi adımlar atılabileceğini konuştuk. Hepsinin Türkiye'ye karşı bir muhabbeti var. "Sizin bu işin bu şekilde takipçisi olmanız bizi de çok daha farklı bir yere doğru taşıdı" diyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da benimle bir görüşme talebi oldu. Onunla da telefonda görüşeceğiz. Ayrıca Fransa ziyaretim olabilir. Bunları ele alacağız. Onlar da bizi bu konuda yalnız bırakmadılar. Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir. Papa biliyorsunuz beni ziyaret etmişti. Şimdi iade-i ziyaret yapabilirsek, bu konuları Papa'yla yüzyüze de görüşme imkanımız olabilir.

    'TRUMP İLE GÖRÜŞMEMEK İÇİN SEBEP YOK'

    • (ABD Başkanı Trump ile de bir telefon görüşmeniz olabilir mi?) Görüşmemek için bir sebep yok. Görüştüğümüz zaman, tabii ki düşüncelerimizi aktarırız; yanlış karardan dönmelerinin isabetli olacağını, mevcut gidişatlarının doğru olmadığını kendilerine elbette anlatırız.
    Etiketler:
    KHK, Savunma Bakanlığı, FETÖ, Emmanuel Macron, Ömer Beşir, Donald Trump, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Sudan, Çad, Tunus, Afrika, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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