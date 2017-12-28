Erdoğan'dan Gül'e KHK yanıtı: Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinin son gününde, Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in CNN Türk'te yer alan haberine göre, Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE İLK
- "Sudan ve Çad ile başladığımız Afrika ziyaretimizi Tunus ile tamamlamış olacağız. Sudan'a belediye başkanlığım ve başbakanlığım dönemlerimde ziyaretlerim olmuştu. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu Sudan'a yapılan ilk ziyaret. Sudan'da Ömer El Beşir'e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada olan bir gerçek. Uluslararası Ceza Mahkemesi İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın malum olağan üstü liderler zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi.© AA/ Binnur Ege Gürün
'EL BEŞİR'İN TUTUKLANMA TALEBİNE GÜLDÜK GEÇTİK'
- Bizim daha önceden planladığımız Sudan ziyeretimizi, o zirveden 10-15 gün sonra gerçekleştirmemiz de gerçekten güzel oldu. Elle aldığımız konular önemliydi.
'STRATEJİK KONSEY KURULMASI KARARLAŞTIRILDI'
- Bu ziyarette Sudan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulmasını kararlaştırdık. İki ülke açısından çok önemli. 2 milyon kilometre kareye yakın arazisi olan, nüfusu büyük bir ülke. Afrika'daki ülkeler arasında Sudan müstesna bir yere sahip. Sağlıklı bir nüfus sayımı yapılamıyor ama elimizdeki rakamlara göre 39 milyon nüfusu var. Yaptıkları çalışmalarla birlikte umutları çok yüksek. Hartum Üniversitesi'ndeki gençliğin coşkusu, dinamizmi çok çok farklıydı. Hocaların da heyacanı coşkusu yerindeydi. Bu üniversitelerle olan münasebetlerimizi çok daha iyi konuma getireceğiz. Sudan bizimle üniversite kurmak istedi. Türkiye Sudan Üniversitesi'ni kurma teklifi çok manidardır. Çad da onun bir farklı versiyonu teklif etti. "Bu Sudan-Türkiye değil de, Afrika-Türkiye Üniversitesi şeklinde olsa çok daha isabetli olur" dedi. "Sudan'a bu sözü verdik, önce Türkiye- Sudan Üniversitesi'ni kuralım" dedik. Daha sonra Afrika —Türkiye Üniversitesi için Afrika Birliği ile görüşmelerimizi yaparız, ona göre de öyle bir adım daha sonra atılabilir.
'SEVAKİN ADASI'NI İSTEDİK, KABUL ETTİLER'
- Kızıldeniz Port Sudan'da ise ekonomik bölge konusunda çalışma yapıyoruz. Biz Sevakin Adası'nı kendilerinden istedik. "Burayı bize tahsis edin" dedik. Bunu kabul etti. Birkaç tane özel şahıslara ait yerler varmış, "Onları da görüşelim, bunları da almamız halinde tahsis edelim" dedi. Bu gerçekleşirse TİKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile devreye girmek suretiyle hazırlanan projeye göre ve aslına uygun olarak orayı yaparız. Bir de oranın adeta planda mütemmim cüzü olarak 300 odalı kervansaraydan bahsettiler. Bunu biz göremedik. Bunlar gerçeğe dönüşürse paket turizmde çok ciddi bir adım atılabilir. Türkiye'den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya kadar uçakla gelinip, oradan deniz yolu ile karşıya geçilir. Tarih yeniden şöyle bir ayağa kalkar. Böyle bir güzel olur. Biz de kendisine ısrarla bunu gecikmeden yapalım dedik. O da bize söz verdi. inşallah bunu gerçekleştiririz.© AA/ Binnur Ege Gürün
- Bir de orada tershane sözü var. O tersane ile ilgili olarak yine bir Türk iş adamımız imzayı attı. Büyük ihtimalle o tersaneyi de onlar alıp işletecekler. Böylece orada gemi inşa sektöründe bir Türk firmasının olması isabetli olacaktır. Bunun da imza törenini yaptık.
'SUDAN FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI DURDU'
- Sudan FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergiledi. Okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılığı beklediğimizi ifade ettik. FETÖ mensupları sınır dışı edildi, ama kaçanlar da olmuştur. FETÖ ile mücadelemiz tüm Afrika'da devam edecek. Çad'da da FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredildi. Ama buraya dönerken bazı avukatların bu okullarla ilgili gelişmeleri takip ettiği haberi geldi. İdris kardeşimize söyledik. O da "Bu iş bitti, endişe etmeyin, Maarif Vakfı'na devredildi, merak etmeyin" dedi.© AFP 2017/ ADEM ALTAN
- Sudan ziyaretimizde 12 resmi anlaşmamız oldu, özel sektör de 9 anlaşma imzaladı. Askeri ilişkilerimizi savunma sanayi alanındaki münasebetlerimizi geliştirme kararı aldık.
'BEŞİR İLE TAM MUTABAKAT İÇİNDEYİZ'
- Kudüs başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda Beşir ile tam mutabakat içindeyiz. Bu ziyaretimiz Afrika ile münasebetlerimizi farklı yeni bir boyuta taşıyacaktır. Geleceğin Afrika'da olduğunu görüyoruz. Biz bu geleceği bir kenara koyamayız, ıskalayamayız. Sömürge planları ile gelmedik, geçmişimizde emperyalizmin kokusu yok. Afrika için Afrikalı çözümler ilkesi ile hareket ediyoruz. 2005'i Afrika yılı ilan etmiştik. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün arzumuz, —Çad Cumhurbaşkanı'na da söyledim- Afrika'nı kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Batı ülkeleri —bunların kimler olduğunu tahmin edebiliyorsunuz- bunların tüm imkanlarını almak gayretinde. Daha yeni yeni buralarda dik durmanın yollarını arıyorlar.
'ÇAD'DAN 200 DÖNÜM ARAZİ İSTEDİM'
- Çad'a da yine cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdik. 7 anlaşma imzaladık. Kendilerinden 200 dönümlük bir arazi istedim, o da kırmadı. 230 dönüm, artı 10 dönüm daha aldık. Onu da büyükelçilik için istedik. Ve bu 230 dönümlük arazide Afrika için örnek bir proje yapacağız. Mimar arkadaşım güzel bir eser ortaya çıkardı. Kendileri de bu projeyi çok çok beğendiler. Bu külliyenin içinde Türk Kültür Merkezi, kadın yaşam merkezi, sağlık merkezi, ticari birim merkezi, lokantalar ve kahveler, mescid, TİKA'nın ofis lojmanı ve İslam Konseyi binası olacak. İçine Ziraat Fakültesi yapılmasını talep ettiler. Bunu da külliyenin içine yerleştireceğiz. Süratle tamamlayacağız. Adı Elcemine Türk Kültür Külliyesi. Bu proje Afrika'da örnek bir proje olacak.
'ASKERİ LİMAN SÖZ KONUSU DEĞİL'
- (Sevakin Adası'ndaki projede aynı zamanda askeri liman olacağı doğru mu? sorusuna) Askeri liman diye bir şey söz konusu değil. Oranın zaten kendi limanı var. Biz o adayı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz.
ABDULLAH GÜL'E TWEET SİTEMİ
İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 25 Aralık 2017
- (Taşeronu geri planda tutmak için bu tartışma kasten mi çıkarıldı acaba?) Yok canım alakası yok. Biz doğru bildiğimizi yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞININ CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANMA GEREKÇESİ
- (Savunma Sanayi Müsteşarlığı cumhurbaşkanlığına bağlandı. Gerekçesi nedir?) Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili Başbakan olarak 11 yıllık tecrübem var. 11 yıl toplantılara başkanlık ettim, nerelerde aksama var, nerelerde yok, yakından gördüm. Sistemin birlikte çalışması lazım. Yani birbirinden ayrıldığı zaman netice almak zorlaşıyor. Şu anda Havelsan, Aselsan, Tai vs. hepsi kendi başına bir hegemonya oluşturdukları zaman netice almak mümkün olmuyor. Buraları da FETÖ istila etmişti. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, hala oraların hücrelerine kadar sinmişler, girmişler. Bahsettiğim kurumlar, bu ülkenin en güçlü üniteleri, kuruluşları. Bu işi şöyle bir merkeze bağlayalım, bağlarken de Başbakan da savunma sanayinde icra komitesinde olacak. Konsey içinde İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Savunma Sanayi Müsteşarı var. Yedi kişilik bir ekiple bunu böyle yöneteceğiz. Buradan seri kararlar çıkartmak ve çok başlılığı ortadan kaldırıp süratle netice almak istiyoruz. Bu kuruluşların imkanları dünyada birçok mütekabil kuruluşlarda yok. Netice almamız lazım, insan yetiştirmemiz lazım. Buraları da devreye bu şekilde sokmamız lazım.
'ABD TUTUMUNU GÖZDEN GEÇİRMELİ'
'MACRON'UN GÖRÜŞME TALEBİ OLDU'
'TRUMP İLE GÖRÜŞMEMEK İÇİN SEBEP YOK'
- (ABD Başkanı Trump ile de bir telefon görüşmeniz olabilir mi?) Görüşmemek için bir sebep yok. Görüştüğümüz zaman, tabii ki düşüncelerimizi aktarırız; yanlış karardan dönmelerinin isabetli olacağını, mevcut gidişatlarının doğru olmadığını kendilerine elbette anlatırız.
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