Demirtaş'tan AYM'ye 'basit' soru: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Bir yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Demirtaş, danışmanları aracılığı ile sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) tepki gösteren Demirtaş, "KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi?" diye sordu.

1- Madem OHAL KHK'leri denetlenemez diyorsunuz, AYM'ye basit bir soru: KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 27 Aralık 2017

Demirtaş, bu mesajından AYM üyelerine 'daha basit' bir soru sorarak KHK ile 'Kamusal alanda su içmek yasaktır' şeklinde bir düzenleme yapılması durumunda bunu kimin denetleyeceğini de sordu ve ekledi: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?