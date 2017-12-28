CHP Sözcüsü Tezcan: AYM, darbe mahkemesi haline geldi

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Anayasa Mahkemesi'nin '20 Temmuz darbesinin bir organı haline geldiğini' söyledi ve üyelerine "Madem dönmeye alıştınız, bir kere daha dön ama hukukun üstün olacağı tarafa dön" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Tezcan, Cumhuriyet davasında gazeteci Ahmet Şık'ın savunmasına mahkeme başkanı tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Cumhuriyet davasında savunma hakkının ortadan kaldırıldığı duruşma süreci izledik. Hakim, Ahmet Şık’ı salondan çıkardı, savunma hakkı vermedi. Hakim, duruşmadan çıkarma gerekçesini ‘Sen siyasi savunma yapıyorsun’ diyor. Savunma siyasi de dava hukuki mi?"

'ANA DARBE MAHKEMESİ'

Tezcan, eleştirilerine AYM üyelerine yüklenerek devam etti:

"Hukuka her zamankinden fazla ihtiyaç var. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) soruyorum, niye kaçıyorsunuz? Cumhuriyet gazetesi yazarları size müracaat etti. Karar vermediniz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmek zorunda kaldılar. Mustafa Balbay kararı var, Enis Berberoğlu müracaatıyla ilgili niye karar vermiyorsunuz? Ya da daha önce verdiğiniz evrensel hukuka uygun kararlardan vazgeçiyorsunuz. AYM, 20 Temmuz darbesinin bir organı haline dönmüş, ana darbe mahkemesi haline gelmiştir. Madem dönmeye alıştınız, bir kere daha dön ama hukukun üstün olacağı tarafa dön ve KHK ile ilgili 91 tarihli içtihatına dön."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ByLock’la ilgili açıklamasının sorulması üzerine Tezcan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önemli bir tespit. Bu konudaki soruşturmalarda ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini çok açık ortaya koyan bir şey. Demek ki ceza yargılamasında sadece ‘Şu çıktı, bu var, şu var’ diye linç eden bir tutumdan kaçınmak lazım. Bundan sonraki soruşturma ve yargılamaları etkileyeceğini tahmin ediyorum.”