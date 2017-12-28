Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına AYM ve Kahraman talimatı

'YARGI ELE GEÇİRİLİYOR'
Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın aktardığına göre, basına kapalı olarak yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, 695 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay’a yapılan atamaları ‘yargının ele geçirilmesi’ olarak değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, KHK’larla ilgili hem Anayasa Mahkemesi (AYM) hem de Meclis Başkanlığı’nı sorumlu tutarak, “AYM’ye en ağır eleştirileri yapmak görevimizdir. Toplumun duyacağı şekilde AYM’nin sorumluluklarını hatırlatarak eleştirilerimizi dile getireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu Meclis açılınca milletvekillerine KHK’larla ilgili sert muhalefet yapmaları talimatı vererek, “OHAL KHK’ları parlamentonun yetkisini gasptır. Meclis Başkanı tek laf etmiyor. Meclis Başkanı’na sorumluluklarını hatırlatmalıyız” diye konuştu.
Toplantıda OHAL’in kaldırılması ve KHK’larla ilgili yapılması gerekenler de ele alındı. Bu konuda mitingler dahil pek çok eylem önerisi dile getirildi. Kılıçdaroğlu, OHAL ve KHK’lara tepki gösteren tek partinin CHP olmadığını belirterek, bütün muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca OHAL çalıştayları düzenlenerek, referandumda ‘Hayır’ oyu veren bileşenlerinin de davet edileceği kaydedildi.
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