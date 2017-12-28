Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına AYM ve Kahraman talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK için AYM ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı sorumlu tuttu ve kurmaylarına 'sert muhalefet' talimatı verdi.

CHP’de 2017 yılının son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadelerinin hem af hem de dokunulmazlık düzenlemesi olduğunu söyledi.

'YARGI ELE GEÇİRİLİYOR'

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın aktardığına göre, basına kapalı olarak yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, 695 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay’a yapılan atamaları ‘yargının ele geçirilmesi’ olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, KHK’larla ilgili hem Anayasa Mahkemesi (AYM) hem de Meclis Başkanlığı’nı sorumlu tutarak, “AYM’ye en ağır eleştirileri yapmak görevimizdir. Toplumun duyacağı şekilde AYM’nin sorumluluklarını hatırlatarak eleştirilerimizi dile getireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu Meclis açılınca milletvekillerine KHK’larla ilgili sert muhalefet yapmaları talimatı vererek, “OHAL KHK’ları parlamentonun yetkisini gasptır. Meclis Başkanı tek laf etmiyor. Meclis Başkanı’na sorumluluklarını hatırlatmalıyız” diye konuştu.

Toplantıda OHAL’in kaldırılması ve KHK’larla ilgili yapılması gerekenler de ele alındı. Bu konuda mitingler dahil pek çok eylem önerisi dile getirildi. Kılıçdaroğlu, OHAL ve KHK’lara tepki gösteren tek partinin CHP olmadığını belirterek, bütün muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca OHAL çalıştayları düzenlenerek, referandumda ‘Hayır’ oyu veren bileşenlerinin de davet edileceği kaydedildi.