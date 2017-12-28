Akşener: Zekeriya Öz'ün durumunu sakın unutmayasınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi (KHK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu davanın savcısıyım" dediği Ergenekon dosyasına bakarken özel yetkilerle donatılan ve şu an FETÖ'den aranan eski savcı Zekeriya Öz'ü hatırlatarak eleştirdi ve "Sakın unutmayasınız" dedi.

Yozgat’ta, partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan Akşener, şunları söyledi:

Son çıkan KHK bizim için yok hükmündedir. Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum… Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız.

'ERDOĞAN DÖNÜP 'BANA MI SORDUNUZ' DER'

Mavi Marmara gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail’e bir ‘Ey’ yapıldı. Sonra aradan zaman geçti, el sıkışıldı. Sayın Erdoğan dedi ki ‘Yahu giderken bana mı sordunuz.’ Samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Sayın Erdoğan der ki dönüp size, ‘Bana mı sordunuz kardeşim.’ Kalırsınız suçla baş başa.

Bu ülkenin Dışişleri Bakanı çıkıyor, ‘Bu ülkenin adaları, toprakları işgal edilmiş’ diyor. Vatan toprağının işgal edildiğini söylüyorsun. Gereğini yapacak mısın? ‘Ey Çipras’ diyecek misin? Demeye kalktığında, Savunma Bakanı dedi ki ‘Sıkıysa gel al’. Ne oldu peki, Dışişleri Bakanı’ndan ses var mı? Ama Cumhurbaşkanı cesur adam. Adam gitti, ‘Buradaki adaları kaybettik, bari Sudan’dan bir adayı restore edelim.’ El âlemin adasına restorasyon yap, burnunun dibindeki adaları, bakanın desin ki ‘İşgal edildi.’