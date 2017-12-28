Kayıt
09:26 28 Aralık 2017
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Ertuğrul Özkök

    Özkök'ten KHK yorumu: Bu inadı neye yorumlamalıyız sizce?

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, , ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK'daki tarih muğlaklığıyla ilgili hükümet sert eleştiriler yöneltti ve "Niyetiniz iyiyse bu inadı neye yorumlamalıyız sizce?" diye sordu.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
    © AA/ İlyas Gün
    Adalet Bakanı Gül'den KHK eleştirilerine yanıt: İyi niyetli okunmamış
    Özkök'ün "Niyet böyleyse iki kelime ile gösterin" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

    KİMSE çıkıp 15 Temmuz darbesine karşı çıkan insanları yargılayın demiyor…

    *

    Kimse çıkıp 16 Temmuz günü olayların devamında yapılan eylemlere direnenleri mahkemeye verin de demiyor…

    *

    Makul insanlar, bu maddenin muğlaklığına itiraz ediyor.

    Bu haliyle kalırsa ileride milis örgütlenmelerini teşvik eder diyor.

    En basit toplumsal olaylarda bile durumdan vazife çıkarıp, elinde palayla kalabalığın arasına dalanlar çıkar diyor…

    *

    Sadece onlar değil…

    Anayasacı AKP’li Burhan Kuzu bile bunu böyle yorumluyor…

    *

    Ayrıca sadece 15-16 Temmuz ise 16 Temmuz ifadesini niye koymuyorsun…

    17 Temmuz da de… İstersen 20 Temmuza kadar uzat…

    Ama sınırını niye koymuyorsun?

    *

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Erdoğan'dan Gül'e KHK yanıtı: Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?
    Niyetiniz bu kadar iyi ise…

    Kafanızdaki amaç gerçekten buysa…

    Madem 15 Temmuz’u koydunuz, 16 Temmuz’u da eklersiniz, başına da “sadece” kelimesini korsunuz…

    Olur biter…

    *

    Yapmazsanız, bu inadı neye yorumlamalıyız sizce…

    YARIN SEÇİLEMEYECEK BİRİNE NİYE GÜVENEYİM

    — Bir AKP’li sözcü çıkıyor, “Güvence veriyoruz, sadece 15-16 Temmuz olayları için geçerli” diyor…

    Bugün var olup yarın seçilemeyecek bir bakanın iki dudağına niye güveneyim…

    *

    — Öteki bakan çıkıyor “Zaten o olaylar meşru müdafaa, suç yok” diyor…

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    AK Parti Sözcüsü Ünal: Yargı muafiyeti sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor
    Suç yoksa niye KHK çıkarıyorsun…

    — Bir diğeri daha da fena…

    “15-16 Temmuz’u aşan uygulama olursa müdahale ederiz” diyor…

    İyi de senin hükümetin ucu açık bir yetkiyi vermiş.

    Mahkeme bunu böyle yorumlarsa sen yargıya nasıl müdahale edeceksin…

    Yapılan savunmalara kendilerinin bile inanmadığı her halinden belli…

    KUZU’YA GÜVENİP KURDA TESLİM OLACAKLARA SÖZÜM

    Burhan Kuzu
    DHA
    AK Partili Kuzu, KHK ile ilgili mesajını sildi
    - BURHAN KUZU yorumuna itibar edenlere sesleniyorum.

    Yani bu KHK’nın kendilerine her durumda “devleti koruma” görevi verdiğine inanıp, ilk toplumsal gösteride “durumdan vazife çıkarıp” elde pala sokağa fırlayacak olanlara şunu söylemek isterim.

    Türkiye yarın normalleşip OHAL şartları ortadan kalktığında sorgulanacak ilk KHK bu olacaktır…

    Bakalım “zamanın ruhu’ değiştiğinde, mahkemeler Burhan Kuzu’nun yorumuna itibar edecek mi…

    Benim tahminim şu: 

    “Zamanın ruhu” kesinlikle Burhan Kuzu’nun yorumundan yana olmayacak.

    İlgili konular:

    15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: KHK'daki metinde küçük bir değişiklik yapılabilir
    Yıldırım'dan KHK savunması: Boş konuşuyorlar
    MHP'de KHK çatlağı: Genel sekreter, milletvekilini topa tuttu
    KHK ile polislere mektup okuma hakkı
    Etiketler:
    696 sayılı KHK, AK Parti, Burhan Kuzu, Ertuğrul Özkök, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Mançurya'da Güzellik Elçisi Yarışması
    Rusya, Çin ve Moğolistan'dan güzeller Mançurya'da podyuma çıktı
    Karikatür
    'Militanların eğitildiği ABD üssü, Suriye ordusu tarafından ablukaya alındı'
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam