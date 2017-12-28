Ahmet Hakan: Nedir bu Abdullah Gül alerjisi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'de 'ağzını açanın' 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü eleştirdiğini söyledi ve "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi?" diye sordu.

Hakan, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri hakkında endişelerini getiren Gül'e tepki gösteren AK Partilileri eleştirdi. AK Parti'nin tahammülsüz, nezaketsiz olduğunu söyleyen Hakan, Gül'e orantısız tepki verildiğini belirtti.

Hakan'ın "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

SON KHK ile ilgili fikrini söyledi diye…

AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor.

— “İşine baksın” demeler…

— “Başka hesap içinde” demeler…

— “Kim olursa olsun” demeler.

Falan…

*

İyi de ne demiş Abdullah Gül?

Dediği şu:

— Arkadaşlar!

— Bu son KHK’nın yazımında hukuk diliyle bağdaşmayan bir muğlaklık var.

— Bu muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı verici.

— İleride hepimizi üzecek gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirilse iyi olur.

*

Ne var bunda kardeşim?

Adam dostça, arkadaşça, kardeşçe, iyi niyetli bir şekilde bir uyarı yapmış.

— Nedir bu tahammülsüzlük?

— Nedir bu nezaketsizlik?

— Nedir bu orantısız tepki?

*

Kaldı ki Abdullah Gül, yaptığı uyarıda…

“Ben son KHK’nın 15 Temmuz hain darbesine karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum” diyerek…

KHK’yı çıkaranların amacının iyi niyetli olduğunu da vurgulamış.

*

“Kim ne derse desin” demek yerine… “Abdullah Gül başka hesap içinde” demek yerine… “Bırak Abdullah Gül’ü, kim olursa olsun” demek yerine…

— Sayın Gül gibi önemli mevkilerde bulunmuş bir siyasetçinin uyarılarını dikkate almamak olmaz.

— Kendisiyle en kısa zamanda bir istişare yapacağız. Kaygılarını dinleyeceğiz. Tecrübesinden faydalanacağız.

— Biz de bakış açımızı kendilerine anlatacağız.

Falan diye…

Nezaket dolu bir açıklama yapmak çok mu zor?

Ne yani?

Koca AK Parti…

Nezaketi, vefayı, lisan-ı münasibi, saygıyı, anlayışı, kadirbilirliği, tevazuu, istişareyi, dostane eleştiriden yararlanmayı falan…

Hepten gündeminden çıkardı mı?