Emniyetten şüpheliye 'şifreli' sorular

Emniyet, gözaltındaki kişinin telefonunda bulunan isimsiz bir telefon numarasına eklemeler yaptı, numaradaki sayıları ters çevirdi, yerlerini değiştirdi ve başka bir şüpheliyle irtibat kurmaya çalıştı.

© AA/ Halil Fidan İstanbul'da 45 günde 3 bombalı araç yakalandı

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, İstanbul Şirinevler'de 13 Aralık'ta park halindeki bomba yüklü bir minibüs ele geçirildi. Söz konusu olaya ilişkin önce 2 şüpheli gözaltına alındı, ardından da aralarında Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatların da bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına ilk alınanlardan Seyithan Eren'in dün İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.

Eren'e emniyetin kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli ile ilgili farklı bir soru soruldu:

"2. sırada… numaralı cep telefonunun isimsiz kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu telefon numarasının ilk üç hanesine (543 rakamına) +1 eklendiğinde 543'ün 554 olduğu, ikinci üç hanesindeki 791 rakamından 1 rakamı başa alınıp 9 rakamı ters çevrildiğinde 176 olduğu göz önünde bulundurulduğunda numaranın tamamının H.D.'nin telefon numarası olduğu tespit edilmiştir. 13 Aralık 2017 günü Şirinevler'de bomba yüklü araç ile yakalanan H.D. isimli şahsın telefon numarasını isimsiz ve şifreli şekilde telefonunuza kaydetmekteki amacınız nedir? H.D. isimli şahsın telefon numarasını size kim verdi? Telefonunuzda şifreli şekilde kaydetmiş olduğunuz başka PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin telefon numaraları var mı? Detaylı olarak ifade veriniz."