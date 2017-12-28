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    Cumhuriyet davası

    Cumhuriyet'in tutuklu çalışanında ByLock olmadığı ortaya çıktı

    © AFP 2017/ Bülent Kılıç
    Türkiye
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    Cumhuriyet'in 266 gündür tutuklu bulunan çalışanı Emre İper'in telefonunda ByLock olmadığı belirlendi.

    ByLock
    © AA/
    Başsavcılık: 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi
    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock listesinde yer alan 11.480 GSM numarasının kullanıcılarının bilgi ve iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş olduklarını açıkladı. İçinde namaz ve ezan saatlerini gösteren, müzik programlarının yer aldığı Mor Beyin adlı aplikasyonu indiren ve kullananların belirli dönemlerde ByLock ana serverlarına yönlendirildiği ve sanki ByLock kullanıyormuş gibi göründüğü tespit edildi. 

    BYLOCK KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

    Bu listenin savcılık ve mahkemelere gönderildiği belirten Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, tutuklu olan yaklaşık bin kişinin başka delil yoksa tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi. Savcılığın listesinde, 266 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper’in de yer aldığı öğrenildi.

    İper'in Cumhuriyet davasında ByLock kullanmadığı bilirkişi raporuyla ispatlamasına karşın tahliye edilmemişti. 

    Cumhuriyet gazetesi
    © AP Photo/ Arşiv
    Cumhuriyet gazetesi çalışanı, ByLock'tan tutuklandı
    Yargıtay tarafından FETÖ üyeliği suçunun en önemli delili olarak kabul edilen ByLock’a ilişkin son dönemde savcılıklara bazı itirazlar gelmeye başlamıştı. ByLock kullanmakla suçlanan bazı kişiler, ısrarla ByLock kullanmadıklarını kaydetmişti. Bunun üzerine soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, MİT ve BTK’ye talimat vererek, bu konuda kapsamlı çalışma yapılması, konunun incelenmesi istemişti. MİT ve BTK’de yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ tarafından geliştirilen Mor Beyin uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştı.

    ByLock
    © AA/
    Başsavcılık: ByLock tutuklusu yaklaşık 1000 kişinin tahliyesini talep edeceğiz
    10 TUZAK UYGULAMA

    Çalışma sonucunda FETÖ’nün ByLock’un deşifre olma ihtimaline karşın, bazı uygulamalar yazdığı, bu uygulamaları indirenlerin ise ByLock sunucusuna yönlendirilmelerinin sağlandığı tespit edildi. Namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama gibi 10 dolayında programı indirenlerin farkında olmadan ByLock sunucusuna yönlendirildiği belirlendi. O programlardan bazıları şöyle: Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En Ucuz Fiyat Mor, Almanca- Türkçe Sözlük, Araba2.com.

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    Etiketler:
    Cumhuriyet gazetesi, Yunus Emre İper, Türkiye
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