Cumhuriyet'in tutuklu çalışanında ByLock olmadığı ortaya çıktı

BYLOCK KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Bu listenin savcılık ve mahkemelere gönderildiği belirten Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, tutuklu olan yaklaşık bin kişinin başka delil yoksa tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi. Savcılığın listesinde, 266 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper’in de yer aldığı öğrenildi.
İper'in Cumhuriyet davasında ByLock kullanmadığı bilirkişi raporuyla ispatlamasına karşın tahliye edilmemişti.
Gerçeklerin, ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Cumhuriyet'e ByLock iftirasını atan alçak havuz medyasının yalanı, bu kez devletin açıklamasıyla ortaya çıktı. 266 gündür tutuklu olan Emre İper'i ne zaman serbest bırakacaksınız? pic.twitter.com/aJX9CQenu3— Bülent Mumay (@bulentmumay) 28 Aralık 2017
Çalışma sonucunda FETÖ’nün ByLock’un deşifre olma ihtimaline karşın, bazı uygulamalar yazdığı, bu uygulamaları indirenlerin ise ByLock sunucusuna yönlendirilmelerinin sağlandığı tespit edildi. Namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama gibi 10 dolayında programı indirenlerin farkında olmadan ByLock sunucusuna yönlendirildiği belirlendi. O programlardan bazıları şöyle: Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En Ucuz Fiyat Mor, Almanca- Türkçe Sözlük, Araba2.com.
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