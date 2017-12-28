SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan, yüzde 51'i bulamayabilir

Sözcü'den Nil Soysal'a konuşan Bayrakçı'nın açıklamasından bir kısım şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu anda adaylığını net bildiğimiz iki isim var: Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener. Bugün sandıklar kurulsa oy oranları ne olur?

Bu sorunuza CHP'nin adayını bilmeden cevap vermek zor. Ama şunu söyleyebilirim; CHP eğer uygun bir aday bulursa, ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de olabilir. Ya da bir başka isim çıkabilir. HDP'nin de kendi adayını göstermesi kaydıyla, her ne kadar MHP AKP'ye destek verecek olsa da, Tayyip Erdoğan'ın birinci turda yüzde 50'yi geçebileceğini ben hiç düşünmüyorum. Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44'de olabilir, hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın bu kez yüzde 50,5 – 51'i bulabileceğini de düşünmüyorum. 51-52'yi karşısındaki aday bulabilir! Çünkü Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda ilave gelecek 6-7 puanı yok! İkinci turda o yine 44-45'ini alır ama herkes rakibine oy verir. Rakibi kim olursa olsun, Erdoğan karşıtları ona oy vereceği için yüzde 55'i bile alabilir.

Bana göre Tayyip Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacak. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor. Zaten CHP ile MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdiği seçimde bile birinci turda yüzde 51 alabildi Tayyip Erdoğan. Şimdi karşısında CHP'nin adayı ve Meral Akşener gibi dişli rakipler var. Öyle yüzde 51 çantada değil bu sefer. Ekonomik sıkıntılar üst üste ekleniyor. Tayyip Erdoğan'ın bu seçim işi çok zor. Kendi kendine fuzuli anayasa değişikliği yapıp, bir 51 handikabı koydu. Halbuki böyle bir değişiklik olmasa, yüzde 33 bile alsalar en azından koalisyon ortağı olurlardı.

Erdoğan'ın oylarının azalmasındaki en önemli faktör ne olur?

© AA/ İlkan Toprak Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, gözyaşları içinde istifa etti

Hiç kimse farkında değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın oy kaybındaki en ciddi faktörlerden biri belediye başkanlarını görevden alması olacak. O adamları 15 sene milletin karşısına çıkarıp oy istemişsiniz. Sonra açıklamadığınız bir sebeple görevden alıyorsunuz. Vatandaş merak etmez mi sebebini? Bu çok büyük bir hata. Sandığa mutlaka yansıyacaktır.

Ola ki Tayyip Erdoğan kazandı Cumhurbaşkanlığı seçimini. Meclis'te ise partisi çoğunluğu bulamadı. O zaman ne olur?

600 milletvekilinin 200'ünü AKP kazandı diyelim. Tayyip Erdoğan takır takır Türkiye'yi yönetir. Meclis'e ihtiyacı yok ki. Milletin “Evet” dediği sistem, bu sistem. Meclis bu sistemde havagazı. Sadece yüksek maaşlı 600 adamdan ibaret! Hatta milletvekillerinden bakan yapmak zorunda da değil. Mesela Tayyip Erdoğan terzisini, kasabını, eczacısını, teyzesinin oğlunu getirip, hükümeti kurar.