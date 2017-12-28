Avrupa Konseyi, son KHK’ları incelemeye aldı

Euro News Türkiye'de yer alan habere göre, konsey Sözcüsü Daniel Holtgen gelişmelerin yakından incelendiğini ve son KHK’lar ile bazı endişelerin oluştuğunu söyledi.
On binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye’ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirten Sözcü, “Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz” dedi.
Holtgen, şöyle konuştu:
Sözcü Holtgen, Avrupa Konseyi’nin kısa süre içerisinde Türkiye hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı.
KHK'DA NE DENİYOR?
696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.
696 sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.
Bu maddeye bir fıkra ekleyerek şöyle denildi:
Daha önceki düzenleme şöyleydi:
"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."
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