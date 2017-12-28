Kayıt
13:32 28 Aralık 2017
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi / AKPM

    Avrupa Konseyi, son KHK’ları incelemeye aldı

    © REUTERS/ Vincent Kessler
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51

    Avrupa Konseyi’nin, son KHK'ları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle uyumlu olmadıklarının incelenmeye başlandığı kaydedildi.

    Ertuğrul Özkök
    © AA/
    Özkök'ten KHK yorumu: Bu inadı neye yorumlamalıyız sizce?
    Avrupa Konseyi (AK), ‘cezasızlık’ ve ‘tek tip’ gibi düzenlemeler dolayısıyla kamuoyunun tepkisini çeken 696 ve 695 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) üzerine bir açıklama yaptı.

    Euro News Türkiye'de yer alan habere göre, konsey Sözcüsü Daniel Holtgen gelişmelerin yakından incelendiğini ve son KHK’lar ile bazı endişelerin oluştuğunu söyledi.

    On binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye’ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirten Sözcü, “Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz” dedi.

    Holtgen, şöyle konuştu:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'daki temaslarının ardından Ankara'ya dönerken uçakta gazetecilerle sohbet etti.
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan'dan Gül'e KHK yanıtı: Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?
    "Avrupa Konseyi bu gelişmeleri inceliyor. Biliyorsunuz Türkiye’de Anayasa Mahkemesi bu itirazları kabul etmiyor. Bu yüzden hak ihlaline uğrayan kişilerin bir yasal merciye başvurabilmeleri için komisyon kurulmasını tavsiye ettik. Bu gerekli bir adımdı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılmadan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor."

    Sözcü Holtgen, Avrupa Konseyi’nin kısa süre içerisinde Türkiye hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı.

    KHK'DA NE DENİYOR?

    696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.

    696 sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

    Bu maddeye bir fıkra ekleyerek şöyle denildi: 

    Türkiye'de darbe girişimi
    © REUTERS/ Stringer
    15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız
    "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

    Daha önceki düzenleme şöyleydi:

    "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

    İlgili konular:

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: KHK'daki metinde küçük bir değişiklik yapılabilir
    Yıldırım'dan KHK savunması: Boş konuşuyorlar
    MHP'de KHK çatlağı: Genel sekreter, milletvekilini topa tuttu
    KHK ile polislere mektup okuma hakkı
    AK Parti'den KHK'yı eleştiren Abdullah Gül'e yanıt
    Saadet Partisi'nden KHK çıkışı: Hukukun olmadığı yerde kaos olur
    Etiketler:
    695 sayılı KHK, 696 sayılı KHK, Avrupa Konseyi, Daniel Holtgen, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    Havalimanında unutulan köpeğe personel sahip çıktı
    Karikatür
    'Militanların eğitildiği ABD üssü, Suriye ordusu tarafından ablukaya alındı'
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam