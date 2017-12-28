Devlet 1 yılda 13 bin 558 araç kiraladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarındaki araçları TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önerge ile, kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam ve hizmet araçlarına ilişkin bilgi istedi.
Soru önergesini Başbakan Yıldırım adına Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtladı. Ağbal, 237 sayılı Taşıt Kanunu'na tabi olan kamu kurumları hizmet alımı suretiyle taşıt ihtiyaçlarının 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller"e göre karşılandığını belirtti. Ağbal, "Bu çerçevede, 14/11/2017 tarihi itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan veri girişleri esas alındığında toplam 13.558 adet hizmet satın alımı suretiyle taşıt kiralaması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu taşıtların 9.552 adeti genel bütçe, 3.877 adeti özel bütçe ve 129 adeti de düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kiralanmıştır" dedi.
'ÜLKE BÜTÇESİ MAKAM ARAÇLARINA AKTARILIYOR'
Türkiye'deki makam aracı sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğunu belirten Gürer, "Neredeyse her makama bir araç ve şoför düşüyor. Bunların yıllık yakıt ve diğer masrafları hesaplandığında, ülke bütçesinin önemli bir kısmı makam araçlarına aktarılıyor" ifadesini kullandı.
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