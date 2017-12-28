İstanbul Valisi: Yılbaşında 37 bin polis, 4 bin jandarma görev başında

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbulluların yılbaşını huzur içinde kutlaması için her türlü tedbirin alındığını, 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını duyurdu.

Şahin, Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası Merkez binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da halkın yılbaşını huzur içinde kutlaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Kentte 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını aktaran Şahin, "Güvenlik birimleri tam kadro çalışacak" dedi.

Şahin, "Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız" diye konuştu.