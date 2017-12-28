Sürmene denize kayıyor: Binalar boşaltıldı

Tehlikenin artması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi yetkilileri harekete geçti, mahallede kaymalara karşı ’Fore kazıklı’ önlem almaya başladı.
Bu sırada evlerinden tahliye edilen yaklaşık 200 kişi ilçede başka konutlara yerleştirildi.
MAHALLE SAKİNİ: ÖNCEDEN TEHLİKE YOKTU, BİNALAR YAPILDIKTAN SONRA OLDU
İlçede arazi ve evi zarar gören Suzan Altıhoka yaşanan heyelanın tedbirsizlik sonucu oluştuğunu belirterek "Daha önce böyle bir tehdit yoktu. Buralarda binalar yapıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Şimdi burada bir önlem alınıyor, Allah razı olsun ama çaylığım gitti. Ben tek maaş ile geçiniyorum, ne yapacağım?" diye sordu.
Sürmene, denize kayıyor: Binalar boşaltıldıhttps://t.co/Nxh9YAB52p pic.twitter.com/cZ0uK50eS3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 28, 2017
'AĞAÇLAR OLMADIĞI İÇİN'
"Bize tehlikeli olduğunu söyleyince bizler de buradan çıktık. Kiraya geçtik. Eşyalarımız çoğu içeride. Mağduriyetimizden öte korkumuz var. Burada ağaçlar vardı. Şimdi ise çay alanı var. Ağaçların olmayışı bu heyelanda etkili oldu. İnşallah evimize döneriz."
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bölgede süren çalışmaları yerinden inceleyerek, bilgi aldı. Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:
Toplamda 6 milyon liraya ulaşan bir rakam buranın garantiye alınabilmesi için bu bölgeye harcanacak. Bunun neticesinde bölgemiz rahata kavuşacaktır. Takibimiz sürecek. Heyelan olaylarının sık görüldüğü bir bölgede yaşıyoruz. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz."
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