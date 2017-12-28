Bahçelievler'deki bomba yüklü araçla ilgili 11 tutuklama

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden, PKK adına bombalı saldırı yapmak için Kandil'den geldiği iddia edilen Hamza D.'nin de arasında bulunduğu 11'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrol tedbirleri uygulanarak, 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince, 13 Aralık'ta Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli bir minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram 'RDX', 'PETN' ve 'HMX' türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.
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