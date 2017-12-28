Spiker Nazlı Çelik'ten HDP'li Zeydan'a 'şov' davası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Nazlı Çelik, HDP Milletvekili Abdullah Zeydan’ın tweetini kendisini toplum nezdinde şov ve reyting yaparak insanların canına ve malına zarar verebilen biri gibi gösterdiğini ileri sürdü.
Spiker Nazlı Çelik'ten HDP'li Zeydan'a 'şov' davasıhttps://t.co/haWmBiowYE pic.twitter.com/mQB3i0VrQN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 28, 2017
Nazlı Çelik’in avukatı Rezan Epözdemir dava dilekçesinde, “Haberin yapılmasının amacı, terörün şehir halkına etkisini konu almaktır. Davalı Abdullah Zeydan rencide edici sözler söyleyerek müvekkilim Nazlı Çelik’in kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Davalıdan 50.000lira manevi tazminatın tahsilini istiyoruz” dedi.
Yüksekova halkının evini şov için bombalatan Nazlı Çelik ve çamur medyasını Bakana sorduk verebilecek cevabı varmı https://t.co/KYMYpi6FB9— Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) 13 Nisan 2016
ZEYDAN NE DEMİŞTİ?
"Görüntüler alan ve 7-8 Nisan 2016 günlerinde Star TV ana haber bülteninde servis eden Nazlı Çelik'e çok sayıda JÖH ve PÖH timlerinin eşlik ettiği görülüyor. İddia edilene göre çatışma süsü verilen bir yerde, çatışma yaşanıyormuş gibi güvenlik güçleri hareket etmekte ve adı geçen gazeteci de bunu çekerek haber yapmıştır. Operasyon süsü verilen yerde Türkiye halkları kanı üzerinden reyting oranlarını yükseltmek için bir evde bomba patlatılarak yerle bir edildiği görüntülerde de yansımaktadır.
'BİR GAZETECİ ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ OLMAMALI'
Bizler içinde bulunduğumuz karanlık günlerin hep birlikte dayanışma içinde atlatmamız gerektiğine inanalar olarak, toplumsal ahlak, vicdan ve etiğin hiçe sayıldığı, basın özgürlüğünün bazı gruplara ayrıcalık tanınarak sağlandığının görüldüğü, yerel medyanın tehdit edilerek susturulmaya çalışıldığı bu durumlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz"
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