Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

Eker, Avrasya bölgesinin tamamını kapsayan bu projenin dünyanın büyük bir bölümünde ticaret, ekonomi, diplomasi ve kültürel alışverişe, küresel barışa ve güvenliğe katkı sunacağını ifade etti.
Eker, iki ülkenin son 15 yılda dünyayı hayran bırakacak bir ekonomik gelişme ve büyümeyle siyasi gelişme kaydettiğini belirtti. İki ülkenin ve iki partinin ilişkilerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Eker, "Biz dünyada 'çoğulculuğun' ne olduğunu herkese gösterebiliriz. Çoğulculuğun ne demek olduğunu bu ilişki üzerinden bütün dünyaya anlatabiliriz" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTLERİ BİR KUŞAK YOL PROJESİNİ ENGELLEMEK İSTİYOR'
"Ortadoğu'da olan biten hadiselerin bir kısmı bunu engellenmeye dönüktür. Terör örgütlerinin, DEAŞ, PKK, FETÖ'nün Ortadoğu'daki eylemlerinin altında 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini kesintiye uğratma çabası var. Onun için Çin Halk Cumhuriyeti'nin burada Türkiye Cumhuriyeti'yle yakın iş birliği yapması önemli. Bölgenin kaotik bir ortamda olması, savaş ve gözyaşı olması buradaki güvenliği tehdit eder."
AK Parti'nin davetine icabet ederek, Türkiye'yi ziyarete geldiklerini aktaran ÇKP Merkez Komitesi Yedek Üyesi Changsheng ise partiler arası iletişimi ve iş birliğini kuvvetlendirmek istediklerini belirtti.
Çin Komünist Partisi'nin 19'uncu kongresini gerçekleştirdiklerini dile getiren Changsheng, kongrede partinin son 5 yılda imza attığı başarıların ve tarihi gelişmelerin özetlendiğini bildirdi.
Changsheng, "Çin Komünist Partisi dünyanın siyasi partileriyle diyalog kurmaya ve dünya ülkeleriyle birlikte insanoğlunun kader ortalıklığının oluşturulmasına da ivme kazandırılmasına hazırdır. El ele vererek, çaba sarf ederek birlikte korkudan, yoksulluktan uzak, belli bir refaha ulaşmış, güvenli olan bir dünya oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
'AK PARTİ'NİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'
Changsheng, seneye Çin'de "Türk Turizm Yılı" düzenleneceğini açıklayarak, Türkiye'nin turizminin canlandırılmasına, tanıtım yapmasına da katkı sunmak istediklerini kaydetti.
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