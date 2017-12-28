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    Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

    Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

    © AA/ Güven Yılmaz
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, parti genel merkezinde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Yedek Üyesi, Fujian Eyalet ÇKP Daimi Komite Üyesi ve Teşkilat Başkanı Hu Changsheng ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    Mehmet Şimşek
    © AA/
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    İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve iş birliğinin hem ikili diyalog hem de bölgesel küresel çözüme sunulacak ortak katkı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Eker, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini desteklediklerini ve katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

    Eker, Avrasya bölgesinin tamamını kapsayan bu projenin dünyanın büyük bir bölümünde ticaret, ekonomi, diplomasi ve kültürel alışverişe, küresel barışa ve güvenliğe katkı sunacağını ifade etti.

    Eker, iki ülkenin son 15 yılda dünyayı hayran bırakacak bir ekonomik gelişme ve büyümeyle siyasi gelişme kaydettiğini belirtti. İki ülkenin ve iki partinin ilişkilerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Eker, "Biz dünyada 'çoğulculuğun' ne olduğunu herkese gösterebiliriz. Çoğulculuğun ne demek olduğunu bu ilişki üzerinden bütün dünyaya anlatabiliriz" dedi.

    'TERÖR ÖRGÜTLERİ BİR KUŞAK YOL PROJESİNİ ENGELLEMEK İSTİYOR'

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    © REUTERS/
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    "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin başarısının çok önemli olduğuna işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Eker, şunları söyledi:

    "Ortadoğu'da olan biten hadiselerin bir kısmı bunu engellenmeye dönüktür. Terör örgütlerinin, DEAŞ, PKK, FETÖ'nün Ortadoğu'daki eylemlerinin altında 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini kesintiye uğratma çabası var. Onun için Çin Halk Cumhuriyeti'nin burada Türkiye Cumhuriyeti'yle yakın iş birliği yapması önemli. Bölgenin kaotik bir ortamda olması, savaş ve gözyaşı olması buradaki güvenliği tehdit eder."

    AK Parti'nin davetine icabet ederek, Türkiye'yi ziyarete geldiklerini aktaran ÇKP Merkez Komitesi Yedek Üyesi Changsheng ise partiler arası iletişimi ve iş birliğini kuvvetlendirmek istediklerini belirtti.

    Çin'de Türk Turizm Yılı düzenleneceği ve Türkiye'nin turizminin canlandırılmasına katkı sunulacağı belirtildi.
    © AA/ Güven Yılmaz
    Çin'de "Türk Turizm Yılı" düzenleneceği ve Türkiye'nin turizminin canlandırılmasına katkı sunulacağı belirtildi.

    Çin Komünist Partisi'nin 19'uncu kongresini gerçekleştirdiklerini dile getiren Changsheng, kongrede partinin son 5 yılda imza attığı başarıların ve tarihi gelişmelerin özetlendiğini bildirdi.

    Changsheng, "Çin Komünist Partisi dünyanın siyasi partileriyle diyalog kurmaya ve dünya ülkeleriyle birlikte insanoğlunun kader ortalıklığının oluşturulmasına da ivme kazandırılmasına hazırdır. El ele vererek, çaba sarf ederek birlikte korkudan, yoksulluktan uzak, belli bir refaha ulaşmış, güvenli olan bir dünya oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

    'AK PARTİ'NİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'

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    © AA/
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    Çin Komünist Partisi'nin partiler arası ilişkiler kurmak ve AK Parti'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Changsheng, "Kongrede belirlendiği gibi önümüzdeki 5 yıl içerisinde Çin, dünyaya fırsatlarını sunacaktır. Bu 5 sene içinde Çin, yurt dışında 8 trilyon dolarlık ithalat yapacaktır ve aynı zamanda 600 milyar dolarlık yabancı yatırım çekeceğiz. Çin, yurt dışında 750 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecektir" ifadesini kullandı.

    Changsheng, seneye Çin'de "Türk Turizm Yılı" düzenleneceğini açıklayarak, Türkiye'nin turizminin canlandırılmasına, tanıtım yapmasına da katkı sunmak istediklerini kaydetti.

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    Etiketler:
    FETÖ, Çin Komünist Partisi (ÇKP), DEAŞ, PKK, Mehdi Eker, Ortadoğu, Çin, Türkiye
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