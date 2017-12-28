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    Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan internet uyarısı: Artık zehir evin içinde

    © AA/ Mehmet Ali Özca
    Türkiye
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    Teknolojik gelişmelerin günlük hayat üzerindeki etkilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnternet kafeler vardı şimdi iş evlerde kurulur hale geldi. Zehir evin içine girmiş vaziyette. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım" diye konuştu. ABD'nin İHA'lar konusundaki tutumunu eleştiren Erdoğan, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" dedi.

    Çay tarlası
    © REUTERS/
    ÇAYKUR'dan TÜBİTAK'la ortak proje: Türk çayının gen haritası çıkartılacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Son iki asırda yaşadığımız geri kalmışlığı yalnızca maddiyatla, bütçeyle veya insan kaynağıyla açıklamak bana göre hatalı bir yaklaşım olacaktır. Ben burada temel sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet, biz mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaybettik. Bu süreçte en büyük hatayı, özgüvenimizi, kendimize olan itimadımızı, başarabileceğimize dair inancımızı törpüleyerek yaptık" dedi.

    Ödül alanları tebrik eden Erdoğan, "4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü verildi. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda bu yıl bilim kategorsinde ödüle layık görülen temel bilimlerden İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Reşat Apak ile Bilkent Üniversitesi'nden Doç Dr. Fatih Ömer İldayı, mühendislik bilimlerinde Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Civelek'i, sosyal bilimlerde ise Koç Üniversitesi'nden Sumru Altuğ'u gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

    'FİRST LADY'LER ARAYA GİRİNCE KABUL ETTİ'

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Sudan'da Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir afiş
      © AA/ Kayhan Özer
      Sudan'dan Sevakin Adası açıklaması: Tehdit değil
      (Sevakin Adası'nın tahsisi)       Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz, bu adanın tamamını biz restore edelim ve ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz dedim. Sağolsun kabul ettiler. First Lady'ler de araya girince, kabul etti.
    • Nasıl oldu da bilim ve teknoloji konusunda bu kadar geriye düştük. Kimileri buna maddiyat diyor, bazıları problemi beşeri sermayede arıyor… Son 2 asırda yaşadığımız geri kalmışlığı maddiyatla, bütçe ile insan kaynağı ile açıklamak eksik olacaktır. Ben burada temel meselenin zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum.

    'YAT YAT UYU, UYU UYU YAT'LA YETİŞTİRİLDİK, 'ÇALIŞ ÇALIŞ, OKU OKU' DENMESİ GEREKİRDİ'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Volkan Furuncu
      Erdoğan: Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor
      İcat çıkarma', ‘eski köye yeni adet getirme' ifadeleri olumsuz deyim olarak dilimize bile yerleşti. Batı karşısında ezik, ilerlemeyi batıya öykünmekte gören, öte yandan kendi değerlerine karşı da nobran kuşaklar yetişti. Biz bile alfabemizde ‘yat yat uyu, uyu uyu yat' bununla yetiştirildik. ‘Çalış çalış, oku oku' denmesi gerekirdi.
    • En büyük ihtiyacımız para, petrol, silah değil. Başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda petrolü olanları, parası olanları görüyoruz. Biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz. Petrol işi halletmiyor, para işi halletmiyor.

    'DOLARLAR DÜNYAYI SATIN ALABİLDİ Mİ?'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
      Erdoğan'dan Trump'a: Başını iki elinin arasına alacaksın, nerede yanlış yaptık düşüneceksin
      Kudüs meselesinde dolarla işin halledebildi mi? Dolarlar dünyayı satın alabildi mi? Alamadı. Tek tek telefonun başına oturdular, dünyayı aradılar ama sonunda 128 ülke dünya devini, ‘sen benim irademi dolarla satın alamazsın' dedi, tersledi. Hakikat yerini buldu.
    •  Çiftçimizin, memurumuzun, bilim insanlarımızın, kadınımızın, erkeğimizin, başarıya odaklanması lazım. Gençlerimizin kendilerine özellikle güvenmelerini hedefliyoruz.

    'DUYGULAR ELİMİZDEKİ TELEFONUN ESİRİ HALİNE GELMİŞSE…'

    • İnternet kafeler vardı şimdi iş evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Zehir evin içine girmiş vaziyette. Hocalarımız bu tehlikeden kurtulmamız lazım. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelası. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor.
    • Eğer 2 yaşında, hatta hatta daha geri, çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse, bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım.

    'UYDUMUZU FIRLATMANIN YOLUNU ARAYACAĞIZ'

    • Uzay üssü ile kendi uydumuzu da fırlatmanın yolunu arayacağız. Hedeflediğimiz şekilde milletimizi hayalini kurduğu otomobili ile de buluşturacağımıza inanıyorum. Bize verilen sınırları, prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor.

    'KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI, İHA YAPAR HALE GELDİK'

    • İnsansız Hava Aracı İHA
      © AP Photo/ Eric Gay
      'Türkiye, ABD'den silahlı İHA almayacak'
      Başta ABD olmak üzere onlardan İHA isterdik, bize derlerdi ki Kongre'den izin çıkmadı. Tamam da nasıl bir stratejik ortağız. Niye Kongre'den izin çıkmıyor. Ama ne oldu, kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz şimdi silahlı İHA yapar hale geldik. Bu İHA'larımız 32 bin fite kadar çıkıyor. Daha da güçlü olanların üretir hale geldiler, geliyorlar.
    • Siyasi bağımsızlık, ekonomik ve teknolojik açıdan desteklenmedikçe kağıt üstünde kalmaya mecburdur. Sizlerin de projeleri ile başarı çıtasını daha da yükselteceğimize inanıyorum.

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    Etiketler:
    Uzay üssü, İHA, teknoloji, internet, TÜBİTAK, Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Sevakin Adası, ABD
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