Liseye girişte örnek sınav soruları paylaşıldı

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.

'Sözel Bölüm' ve 'Sayısal Bölüm' olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Örnek sorulara bakanlığın 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilir.

Sözel sorular için tıklayınız.

Sayısal sorular için tıklayınız.