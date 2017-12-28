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    Meral Akşener

    Akşener: CHP ile ittifak yapmam

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile ittifak yapmayacaklarını belirterek, "CHP'nin adayı ikinci tura kaldığı zaman destekleyebiliriz" dedi. Akşener, partisinin AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den oy aldığını savundu.

    İYİ Parti logosu
    © AA/ Evrim Aydın
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    Basın yayın organlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanılayan Akşener, "İYİ Parti'nin oy oranının ve hedef kitlesinin" sorulması üzerine, her siyasi parti gibi Türkiye'nin yüzde 100'üne talip olduklarını bildirdi.

    Partisine, hem batıda hem de doğu ve güneydoğuda iyimser bir bakışın olduğunu belirten Akşener, "Diyarbakır'da bir milletvekili çıkaracak durumdayız. İYİ Parti kadınların da desteğini aldı. Henüz 2 aylık bir partiyiz. Yarın ve öbür günle beraber 14 il gezmiş olacağız. Şubat ayına kadar 50 il gezmiş olacağız" ifadesini kullandı.

    Akşener, partisinin AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den oy aldığını söyledi.

    'İTTİFAK ARAYIŞIMIZ OLMAZ, AK PARTİ DAHİL'

    Meral Akşener
    © Fotoğraf: DHA
    Akşener: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2019'a kalmaz
    "Twitter'da bazı kişileri neden engellediği" sorulan Akşener, kendisine küfür eden, "FETÖ'cü müsün?" diyenleri, ailesine yönelik ithamlarda bulunanları engellediğini söyledi.

    Akşener, "Kendinizi şimdi de 'ülkücü' olarak tanımlıyor musunuz?" sorusu üzerine ülkücülüğünün devam ettiğini ancak artık bir partinin genel başkanlığını yaptığını, Türkiye'nin birliği, bekası ve vatanseverliğin, partisinin temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

    "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak düşünceniz var mı?" sorusuna karşılık Akşener, seçimlerde iki ayrı partinin yan yana gelip eşit düzeyde ittifak yapacağını düşünmediğini söyledi. Akşener, şöyle devam etti:

    "Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir. CHP ile ittifak yaptığınızda o zaman sizin oyunuz ortadan kalkar, belli olmaz. O nedenle bu manada, buna AK Parti dahil olmak üzere kesinlikle bir ittifak arayışımız olmaz."

    'ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM'

    İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Nuri Okutan
    © AA/
    İYİ Parti'den Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak teklifi
    "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayını destekler misiniz?" sorusunu Akşener, "CHP'nin adayı kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz" diye yanıtladı.

    "Türkiye'de yeni bir darbe riski görüyor musunuz? Mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Meral Akşener, "FETÖ veya benzeri bir darbe olur mu? Ben eski bir İçişleri Bakanı olarak şöyle bir iddianın sahibiyim, Türkiye'de darbe, Sam amca 'yürü bizim çocuklar' demeden olmaz. Dolayısıyla olup olmama konusundaki ana faktör odur" dedi.

    'ERDOĞAN ÇOK SAMİMİ ANCAK MÜCADELE KOLAY DEĞİL'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy kullanırken
    © AA/ Berk Özkan
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    FETÖ'yle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok samimi olduğunu, ancak bu mücadelenin kolay olmadığını belirten Akşener, FETÖ soruşturmalarının sulandırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

    "Bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz?" sorusuna Akşener, "15 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı ve genel seçim bekliyorum. Bunu 15 Temmuz'un Pazar'a gelmesine dayandırıyorum. Asla Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan, yerel seçimleri önce yapmaz" yanıtını verdi.

    'GÜLEN'İN KULLANILMA ÖMRÜ DOLMAMIŞ'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ umhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Akşener, "Emre Uslu gibi FETÖ'cülerin Twitter'dan size destek vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

    "Emre Uslu'lar, başka kim vardıysa, bu şahısların hepsi birer zararlı şahıstır. Ben bu ülkede 24 yıldır politika yapıyorum, 40 kişiyiz birbirimizi biliyoruz. Tayyip Bey'in FETÖ'cülüğü yoktur, benim de FETÖ'cülüğüm yoktur. Sülalemde 7 kuşak, 5 kuşak kaç kişiyi bulursanız, ana tarafım, baba tarafım bir kişiyi bulun, ben politikayı bırakacağım. Yok be kardeşim."

    "Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Sam amca istemeden darbe olmaz. Sam amca istese verir, demek ki daha kullanılma ömrü dolmamış" ifadesini kullandı.

    'LAPANTA 'AİLEYİ İKNA EDEMEZSEM GİDERİM' DİYOR'

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © Fotoğraf: DHA
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    Akşener, "Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin soruşturmada bir dönem 'şüpheli' olarak yer alan eski Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta'nın partinizde yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise "Lapanta'nın Erzurum'da FETÖ kalkışmasında ciddi bir tavır koyduğunu biliyorum. Lapanta'yı, Yazıcıoğlu'nun ailesiyle arkadaşlar bir araya getirecekler. Zaten 'Aileyi ikna edemezsem ben giderim' diyor. Lapanta, Zekeriya Öz'ün yazısıyla sorguya çekiliyor. Fakat Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili değil, Ergenekonculukla ilgili" diye yanıtladı.

    Etiketler:
    FETÖ, Fecr Er Şam, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener
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