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    Mevlüt Çavuşoğlu- Taro Kono

    Çavuşoğlu: 15 Temmuz'dan sonra bize en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesi Japonya'ydı

    © AA/ Cem Özdel
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortadoğu'daki temaslarının ardından Türkiye'ye geçen Japon mevkidaşı Kono ile ortak basın toplantısında, Japonya'ya verdiği öneme ve ekonomik ilişkilere değindi. Terörle mücadele çabalarına da değinen Çavuşoğlu "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bize en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesi Japonya'ydı" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi
    © REUTERS/ Muhammad Hamed
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    'BÖLGEYE ZİYARETİNİN FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ, DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ'

    Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Kono'nun ilk defa Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu ve kendisini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Japonya'nın ve Kono'nun bölgeye ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bölgeye yaptığı ziyaretin de faydalı bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Bölge konularında, Suriye konusunda, insani konularda bundan sonraki süreçte Japonya ile daha yakın bir işbirliği içinde olacağımızı söylemek isterim" dedi.

    Japonya'nın en çok önem verdiği ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 1890 yılındaki Ertuğrul Fırkateyni kazasının iki ülke arasındaki dostluğun başlangıcı olduğunu, bugün de iki halk arasında büyük bir saygı ve dayanışma olduğunu söyledi.

    'JAPON FİRMALARIN YATIRIMINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

    İki ülkenin yatırım ve finans konularındaki işbirliğinin takdire şayan olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Japon firmalarının Türkiye'de yatırımını artırmak istiyoruz. Aynı şekilde Japon ve Türkiye'deki ortaklıklarının bugün Kazakistan'da ve Türkmenistan'da olduğu gibi Afrika'da ve diğer ülkelerde de kurulmasını teşvik edeceğiz" diye konuştu.

    Üniversite
    © Fotoğraf: Twitter
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    'TÜRK- JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HAYATA GEÇECEK'

    Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasına ilişkin sürecin tamamlanmakta olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte inşallah bu üniversiteyi birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

    'SİNOP NÜKLEER SANTRAL PROJESİ İÇİN 2018'DE ÖNEMLİ SOMUT ADIM ATACAĞIMIZI UMUYORUZ'

    Sinop Nükleer Santral Projesi'nin hayata geçmesi için yapılan çalışmaları da değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "2018'de önemli somut adımlar atacağımızı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

    'PKK'YA BAĞLI VEYA İLTİSAKLI ŞAHISLARIN DA JAPONYA'DA FAAL OLMASINI ARZU ETMEYİZ'

    Japonya bayrağı
    © Flickr/ inu-photo
    Japonya’dan 'FETÖ'cü görevli' açıklaması
    Çavuşoğlu, Türkiye'nin Japonya ile terörle mücadale alanındaki iş birliğini artıracağını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bize en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesi Japonya'ydı. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

    Çavuşoğlu, "FETÖ'nün ve FETÖ üyelerinin faaliyetlerini Japonya'da sürdürdüğünü maalesef görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bu konunun da değerlendirildiğini belirterek, "Beklentilerimizi bir dost gibi kendilerine aktardık. Aynı şekilde PKK'ya bağlı veya iltisaklı şahısların da Japonya'da faal olmasını arzu etmeyiz" ifadelerini kullandı. Suriye'de barış ve istikrarın yanı sıra insani yardımlar için Japonya'yla daha sıkı bir iş birliği içinde olma kararı aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Suriye konusunda tüm gelişmelerle ilgili dost ülke Japonya'yı bilgilendireceklerini kaydetti.

    Japonya Dışişleri Bakanı Kono'yu bir dahaki ziyaretinde Antalya'da ağırlamak istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte ben de Japonya'yı ziyaret edeceğim. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Japonya'yı ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    PKK, FETÖ, Taro Kono, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Japonya
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