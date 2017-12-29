Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüştü

Türkiye ile ABD'nin arasındaki vize krizinin aşılmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Çavuşoğlu'nun Tillerson ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaşırken görüşmenin içeriğine dair bir bilgi verilmedi.

ABD ile Türkiye arasında 8 Ekim'de başlayan vize krizi bugün ABD'den yapılan açıklamayla çözülmüştü. Ekim ayında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye'den vize başvurularını durdurmuş, geçtiğimiz günlerde Ocak ayından itibaren vize başvurularının sınırlı olarak alınacağını duyurmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün yaptığı açıklamayla vize kısıtlamasının tamamen kaldırıldığını bildirerek "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir" açıklamasını yapmıştı.