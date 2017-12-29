Gezici, Türkiye'nin en güvenilir isimlerini açıkladı

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri araştırdı. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Hande Fırat ve İlker Başbuğ da ilk 3'te yer aldı.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Araştırma: Türkiye'nin en güvenilen ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan

Gezici Araştırma Merkezi, 'Türkiye’nin en güvenilen isimleri' araştırması 1 — 10 Aralık 20167 tarihinde, Türkiye genelinde 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler isimler dahil edilmedi.

Buna göre, Türkiye'nin en güvenilir isimleri şöyle:

Uğur Dündar Hande Fırat İlker Başbuğ Cem Yılmaz İsmail Küçükkaya Ahmet Hakan İlber Ortaylı Nihat Hatipoğlu Canan Karatay Ali Koç Kıvanç Tatlıtuğ Murat Yıldırım Ertuğrul Özkök Orhan Gencebay Fatih Terim Şirin Payzın Fatih Portakal Yılmaz Özdil Müge Anlı Fatih Altaylı Cem Öğretir Ahmet Kural Zafer Kiraz Murat Boz Hakan Çelik Tarkan Sibel Can Cem Seymen Melih Altınok Taha Akyol

Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 3,5 olarak belirlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.