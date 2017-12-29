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    Uğur Dündar

    Gezici, Türkiye'nin en güvenilir isimlerini açıkladı

    © AA/
    Türkiye
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    Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri araştırdı. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Hande Fırat ve İlker Başbuğ da ilk 3'te yer aldı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Araştırma: Türkiye'nin en güvenilen ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan
    Gezici Araştırma Merkezi, 'Türkiye’nin en güvenilen isimleri' araştırması 1 — 10 Aralık 20167 tarihinde, Türkiye genelinde 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler isimler dahil edilmedi. 

    Buna göre, Türkiye'nin en güvenilir isimleri şöyle:

    1. Uğur Dündar
    2. Hande Fırat
    3. İlker Başbuğ
    4. Cem Yılmaz
    5. İsmail Küçükkaya 
    6. Ahmet Hakan 
    7. İlber Ortaylı
    8. Nihat Hatipoğlu
    9. Canan Karatay 
    10. Ali Koç
    11. Kıvanç Tatlıtuğ
    12. Murat Yıldırım 
    13. Ertuğrul Özkök
    14. Orhan Gencebay 
    15. Fatih Terim
    16. Şirin Payzın 
    17. Fatih Portakal
    18. Yılmaz Özdil
    19. Müge Anlı
    20. Fatih Altaylı 
    21. Cem Öğretir
    22. Ahmet Kural
    23. Zafer Kiraz
    24. Murat Boz
    25. Hakan Çelik 
    26. Tarkan 
    27. Sibel Can
    28. Cem Seymen
    29. Melih Altınok
    30. Taha Akyol

    Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde  ± % 3,5 olarak belirlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı. 

    Etiketler:
    Gezici Araştırma, İlker Başbuğ, Hande Fırat, Uğur Dündar, Türkiye
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