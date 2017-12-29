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    cezaevi

    Cezaevinde 'altını ıslatan' mahkum, linç edilerek öldürüldü

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde kalan ve psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Ulaş Yurdakul, sürekli altını ıslattığı iddiasıyla koğuş temsilcisi ve adamları olduğu ileri sürülen 8 kişi tarafından geçen yılbaşı linç edilerek öldürüldü.

    Özgecan Aslan
    © AA/ İbrahim Erikan
    Özgecan Aslan'ın katili cezaevinde öldürüldü
    Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul'da karıştığı bir cinayetten dolayı mahkum edilen 40 yaşındaki Ulaş Yurdakul, Balıkesir Kepsut Cezaevi’ne konuldu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yurdakul, 14 Nisan 2016’da C3 koğuşuna yerleştirildi. 

    SİSTEMATİK ŞİDDET GÖRDÜ

    Odada değil merdiven altındaki boşlukta serilen yatakta yatmasına izin verilen Yurdakul, iddiaya göre koğuş temsilcisi Nihat Şen ve koğuştaki 7 adamı tarafından, altını ıslattığı iddiasıyla sık sık dövüldü. Batman nüfusuna kayıtlı Yurdakul, 31 Aralık’ı 1 Ocak 2017’ye bağlayan yılbaşı gecesi dövülerek öldürüldü.  

    'UZUN SÜRE DÖVDÜLER'

    O gece koğuşta bulunan Emre Ersoy ifadesinde, Nihat Şen ile Mehmet Alkan, İbrahim Armağan, Recep Okumuş, Serkan Evran, Bülent Kocaman, İdris Çakmak ve Murat Sevim’in saat 01.00 sıralarında Yurdakul’u dövmeye başladığını belirterek, “Yılbaşı gecesi uzun süre Ulaş’ı dövdüler. Saat 04.00’e kadar dövmeye devam ettiler. Saat 04.00’te dövmeyi bırakıp yatağına yatırdılar” dedi. Sabah 10.00’da Ulaş Yurdakul’u yatağını ıslatmış halde bulduklarını belirten Ersoy, “İdris Çakmak, Ulaş’ı banyoda yıkamaya başladı. Bu sırada Nihat Şen çekpasla Ulaş’a vurdu. Tekrar odaya getirdiler, yine dövme sesleri duydum” dedi. 

    Ulaş Yurdakul, yediği dayakların ardından saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Cezaevi müdürü kurşunlanarak öldürüldü
    © AA/ Arşiv
    Cezaevi müdürü kurşunlanarak öldürüldü
    HEYETİ LİNCE KATILAN MAHKUM 'BİLGİLENDİRDİ'

    Ulaş Yurdakul’un ölümünden sonra keşif için gelen heyeti, lince katılan koğuş temsilcisi Nihat Şen gezdirip bilgilendirdi. Cinayeti linççilerden Serkan Evran üstlendi. Soruşturma devam ederken İbrahim Armağan’ın 3 Ocak 2017 tarihinde annesiyle yaptığı telefon görüşmesinin kaydı dosyaya girdi. 

    'POLİS DE OLAYIN İÇİNDE'

    Bu görüşmesinde Armağan, linci annesine şöyle itiraf etti:

    Armağan: Buradan bir tane de ölü çıktı, Allah razı olsun.

    Anne: Kimlerden?

    Armağan: Batmanlı (küfrediyor) biri öldü gitti. (Yine küfrediyor) teröristi…

    Anne: Polis ne yapıyor?

    Armağan: (Küfrediyor) O da paket, o da var olayın içinde. Sekiz kişi varız. Serkan abi ‘Ben yaptım’ diyor. Serkan abim, Allah razı olsun, alıyor üstüne. Bakalım… Serkan abi yırttıracak bizi de biraz uğraştıracak bizi.

    Anne: Olsun bakalım, sağlık olsun ama karışmayaydınız iyiydi oğlum be…  

    Armağan: Ya askere git, askere git dedin. Millet dağda öldüremiyor teröristi, biz burda öldürdük işte, daha ne istiyon.

    Anne: Yani…

    Armağan: Allah'ın teröristi.

    GÖREVLİLERE DAVA AÇILMADI

    Yurdakul ailesinin avukatı Hasan Hakan Günaslan, telefon kaydı olmasaydı cinayetin bir kişinin üzerine kalacağını belirterek şunları söyledi: “Cezaevinde Ulaş’ın yaşamı ve sağlığından devlet sorumlu. Ancak bu görev yerine getirilmiyor. Tek başına bir koğuşa konmuyor. İnfaz koruma memurlarının haberdar olduğunu olan bitenden anlıyoruz. Kimi memurlar kayıtsız kalıyor, kimileri Ulaş’tan kurtulmanın yolu olarak görüyor. Buna rağmen görevlilere dava açılmadı. Ulaş baştan sona eziyet çekiyor. Muhtemelen uyuşturup dövüyorlar. Gerçekten çok vahim.”

    GARDİYANLARA TAKİPSİZLİK

    Koğuş'un güvenlik kamerası kayıtlarına göre 1 Ocak 2017 Pazar sabahı Ulaş Yurdakul’a Nihat Şen tarafından tekme, Serkan Evran tarafından da tokat atıldığı ana ilişkin görüntüler de dosyaya girdi. Linç sonrası ifadesi alınan mahkûmlardan Mehmet Alkan, Yurkadul’un dövüldüğünden infaz koruma memurlarının haberdar olduğunu iddia ederek, “Bir buçuk hafta önce Ulaş’ın gözü mosmor olmuştu. Akşam sayımında Ulaş’ı gören memurlar ‘Makyajın çok güzel olmuş’ dedi” diye ifade verdi.

    'YÜZÜNE VURMAYIN BELLİ OLMASIN'

    Özcan Kanar da “İdare iki defa sayım için koğuşa giriyordu. Ulaş’ın sürekli dayak yediği yüzünden gözünden belli oluyordu. Sayıma gelen memurların Ulaş’ın görüntüsünden dövülmüş olduğunu anlamaları gerekirdi” dedi. Nihat Şen’in adamlarından olduğu ileri sürülen Murat Sevim de infaz koruma memurlarını suçlayarak şunları söyledi: “Şen memurlara ‘Bunları dövmezsen bunlar akıllanmaz. Yine altına yaptı. Akşam yine Ulaş’ı döveceğim’ dedi. Memur da ‘En azından yüzüne vurmayın, belli olmasın’ dedi.” 

    Mahkûmların ifadelerinde, Yurdakul’un dokuz aydır dövüldüğü bilinmesine rağmen engel olmayan infaz koruma memurları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Linççiler hakkında soruşturma bir yıldır sürerken henüz bir dava açılmadı.

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    Etiketler:
    Linç, Cezaevi, İbrahim Armağan, Ulaş Yurdakul, Türkiye
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