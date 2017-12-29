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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli talimat verdi, Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı

    © AA/ Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yayımladığı açıklama ile Ülkücü İşçiler Derneği’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

    MHP / Referandum
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Bahçeli talimat verdi, Ülkü Ocakları 'Adalet Yürüyüşü' bitine kadar kapatıldı
    Hürriyet'in haberine göre, Kılavuz açıklamasında, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezi'ni ve bağlı bulunan tüm bölge, il ve ilçe temsilciliklerini 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. İl ve ilçelerde davasına ve milletine hizmet etme gayretinde olan işçi ülküdaşlarımızın samimi duyguları; Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezi'nde yuvalanan ahlaktan yoksun, insani hassasiyetlerden uzak hayasız, rezil bir takım zevat tarafından istismar edildiği görülmüştür. Ayrıca bazı il ve ilçe şubelerinde de bu zevata çanak tutan, Türk-İslam değerlerinden nasibini almamış, kan emici aşağılıkların varlığı da bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

    Ülkücü işçiler için Ülkü Ocakları'nın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kılavuz, şu açıklamada bulundu:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Okan Özer
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    “Tüm Türkiye genelinde Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeden, hak davaya hizmet eden işçi ülküdaşlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır ve Ülkü Ocakları il-ilçe teşkilatlarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Asil, adil, samimi, dürüst, ilkeli, yüksek seciyeye sahip, Ülkücü dünya görüşünü yaşam tarzı haline getiren hiçbir ülküdaşımızdan vazgeçmeyeceğiz. Başbuğumuzun ve şehitlerimizin emaneti olan bu kutlu davanın ve inanmış ülküdaşlarımızın emeğine, alın terine ihanet ederek çıkar elde etmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz."

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    Etiketler:
    MHP, Ülkücü İşçiler Derneği, Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli, Türkiye
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