Fatih Sultan Mehmet’in çayırına kazık

Gebze’de, Fatih Sultan Mehmet’in son kez otağını kurdurduğu ve rahatsızlanarak hayatını kaybettiği ‘Hünkâr Çayırı’ olarak bilinen arazinin 133 dönümlük bölümü, 30 yıl süreyle üniversite yapılması için Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’na verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in son kez otağını kurdurduğu tarihi mekanın büyük bölümünün Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na verilmesi tartışmalara neden oldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, araziyi eğitim hizmetlerinde kullanmak üzere irtifak hakkı tesisi talebinde bulundu. Milli Emlak Genel Müdürlüğü talep üzere koruma altına alınan namazgâh, çeşme ve köprünün bulunduğu alan dışındaki 133 dönümlük araziyi, 30 yıl süre ile Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na verdi.

TEPKİ İÇİN NAMAZ KILDILAR

İlk yıl için tespit edilen ve rayiç bedelin binde beşi dikkate alınarak hesaplanan 465 bin 650 TL bedel üzerinden, vakıf ile pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesinin yapılması kararlaştırıldı. Bir kısmı Gebze Teknik Üniversitesi'nin sınırları içerisinde bulunan, Gebze Belediyesi tarafından mesire alanı olarak kullanılan Hünkâr Çayırı'nın Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı'na verilmesi bölgede büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyada bir araya gelen bir grup bugün Hünkâr Çayırı'nda cuma namazı kılmak için karar aldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da Hünkâr Çayırı'nın yok edilerek ranta kurban edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Tarhan, "Daha önce orası gündeme geldi. Devlet Malzeme Ofisi'nin yeri orası. Zaten hukuki değil Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesi. Bizler o dönem itiraz ettik. Tekrar geri verileceğini, yanlış oldu, şeklinde söylemde bulundular. Şimdi habersiz şekilde bir vakfa çok cüzi bir rakama devredilmiş. Vakıf bölgeden bir vakıf değil. Erzincan adı altında bir vakıf. Yapılan işlem doğru değil. Eğer üniversiteye verilecekse zaten Gebze Teknik Üniversitesi sınırları içerisinde. Verilecekse Gebze Teknik Üniversitesi'ne verilmesi gerekir. Tarihi açımızdan önemli bir nokta. Fatih Sultan Mehmet'in otağı içinde, tarihi çeşmeler, köprülerin bulunduğu bizim tarihimiz açısında önemli bir alan. Bu alanın yok edilmesi, ranta kurban verilmesi doğru değil. Gerekirse hukuki yollara başvurucağız, mahkemeye taşıyacağız" ifadesini kullandı.

'Hünkâr Çayırı'nda tarihi köprü, çeşme ve namazgâh bulunuyor. Gebze, Çayırova ve Darıca'da yaşayanların mesire yeri olarak kullandığı arazi, sanayi ile kentin iç içe geçtiği bölgede vatandaşların nefes alabildiği yerler arasında.