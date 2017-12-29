'Erdoğan'ın KHK kararını Gül ve Arınç değiştirdi'

Hakan'ın "Müslümanlar ne zaman hakiki Müslüman olur?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
İŞİTTİĞİME göre…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan KHK maddesiyle ilgili olarak…
Tam da “Bu madde biraz daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” diyecekmiş ki…
Abdullah Gül’ün konuyla ilgili tweet attığını, Bülent Arınç’ın da o tweet’i paylaştığını öğrenmiş.
Çok sinirlenmiş bu duruma.
Ve “Daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” demekten vazgeçmiş.
GÜL NE YAZMIŞTI?
"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."
Arınç da Gül'ün bu mesajını retweet etmişti.
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