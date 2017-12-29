'Erdoğan'ın KHK kararını Gül ve Arınç değiştirdi'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Temmuz ve devamındaki terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı muafiyeti veren KHK ile ilgili Erdoğan'ın 'düzeltme' yapacağını, ancak Gül ve Arınç'ın fikirleri yüzünden bundan vazgeçtiğini yazdı.

Hakan, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri hakkında endişelerini getiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki fikirlerini değiştirdiğini söyledi.

Hakan'ın "Müslümanlar ne zaman hakiki Müslüman olur?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

İŞİTTİĞİME göre…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan KHK maddesiyle ilgili olarak…

Tam da “Bu madde biraz daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” diyecekmiş ki…

Abdullah Gül’ün konuyla ilgili tweet attığını, Bülent Arınç’ın da o tweet’i paylaştığını öğrenmiş.

Çok sinirlenmiş bu duruma.

Ve “Daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” demekten vazgeçmiş.

GÜL NE YAZMIŞTI?

Gül, söz konusu KHK ile ilgili olarak Twitter'dan şunları yazmıştı:

​​​"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Arınç da Gül'ün bu mesajını retweet etmişti.