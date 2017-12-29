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    ‘IŞİD’in Diyarbakır emiri' yine tahliye edildi: 'Kuvvetli suç şüphesi var ama tutukluluk ölçülü değil'

    © Sputnik/ Andrey Stenin
    Türkiye
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    Kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle kısa süre önce tutuklanan ve IŞİD’in Diyarbakır emiri olduğu iddiasıyla yargılanan N.T., 'tutuklu kalması ölçülü olmayacağı' iddiasıyla ikinci kez tahliye edildi.

    Mahkeme - tutuklama
    © AA/
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    Cumhuriyet'in aktardığına göre, IŞİD’in ‘Diyarbakır emiri’ iddiasıyla yargılandığı davada 20 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilen, kısa süre önce ‘kuvvetli suç şüphesiyle’ yeniden tutuklanan N.T. yeniden tahliye edildi. 

    'KOMPLO'

    Davanın dün görülen son celsesine geçen günlerde tutuklanan N.T., bu dosya ile birleştirilen davanın tutuklu sanığı A.S.ile avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık A.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımda açılan dava istihbaratın komplosudur. Dışarıda bulunduğum sürede beni sürekli olarak isim vermem konusunda tehdit ettiler. Aksi halde bana dünyayı zindan etmekle tehdit ettiler" dedi. 

    SAVCI, 'TUTUKLU KALSIN' DEDİ

    Duruşmada daha sonra görüşü sorulan savcı, sanık A.S.'nin tahliyesini talep etti. IŞİD'in Diyarbakır emiri olmakla suçlanan N.T.'nin hücre evlerinde parmak izi tespit edildiğini belirten savcı, sanığın evinde ele geçirilen özel yapım bel korsesi, dijital eşyalar, örgüt propagandasını içeren belgeler, telefon görüşmeleri ve hakkındaki tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi.

    IŞİD'in 'Adana emiri' yakalandı
    DHA
    IŞİD'in 'Adana emiri' yakalandı
    ‘SENİ CEZAEVİNDEN ÇIKARMAYACAĞIZ’

    Söz hakkı verilen sanık N.T., parmak izlerinin çıktığı iddia edilen evin kendi ikameti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    "Korse dedikleri şey ve dijital materyaller benden yakalanmamıştır. Biz cezaevine girdikten 1 yıl sonra birileri üzerime ifade vermeye başladı. Bunun sebebi medyada bizim kötülenmemizdir. Hakkımda 2 ayrı dava daha açıldı. Hem DEAŞ hem El Kaideci olduğum söyleniyor. Bu iki örgüt birbirine düşmandır. 2013 yılından beri beni teknik takiple izleyenlerin, benim Suriye'ye gidip- gitmediğimi tespit etmeleri lazım. Zeynep isimli biri çıkıp benim Suriye'ye gittiğimi söylüyor. Benim dükkanlarım var. Hangi ara Suriye'ye gitmişim? Üzerime atılanların hepsi iftiradır. İftira sebebi de Türkiye'de yapılan kirli oyunlardır. 2013-14 yıllarında yaptığım basın açıklamasından dolayı emniyet ve içindeki bazı gruplar üzerime oyun oynamaya başladı. 2 yıldır cezaevindeydim. 2010 yılında Fethullah Gülen'i eleştirdiğim için bana 'Seni cezaevinden çıkarmayacağız' dediler. Darbe bitmiş ancak darbeyi planlayanların oyunları hala bitmemiştir."

    IŞİD
    © AFP 2017/ Maria ANTONOVA
    Türkiye'de tutuklanan ilk IŞİD'li, tahliye edildikten sonra tekrar örgüte katıldı
    ‘KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNSA DA TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜ OLMAYACAK’

    Ara kararını açıklayan mahkeme sanık N.T.'nin daha önce uzun tutukluluk nedeniyle tahliyesine karar verilmiş olması,bu karardan sonra 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanığın yeniden tutuklandığı, bu şekilde tutukluluk süresinin daha da artması, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında her ne kadar aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da tutukluluğun devamına karar verilmesinin ölçülü ve orantılı olmayacağından adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık A.S.'nin de tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmesine hükmetti. 

    Sanık N.T.'nin tahliye edilmesi mahkemenin üye hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi, muhalefet şerhinde, "Sanık hakkındaki mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle, tutukluğunun devamına karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum" dedi.

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    Etiketler:
    Tahliye, IŞİD, Diyarbakır
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