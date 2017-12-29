Ankara'da 500 polisle IŞİD operasyonu

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 29'u yakalandı.
YILBAŞI İÇİN KEŞİF YAPIYORLARDI
Bu arada Mamak'ta bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli bir kişi balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.
Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Terörle Mücadele ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Operasyonlarda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.
Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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