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    AK Parti Genel Merkezi

    AK Partili başkanların kaderini belirleyecek 1500 soru

    © AA/ Murat Kula
    Türkiye
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    AK Parti, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, mevcut belediye başkanlarının performansının ölçülmesi ve 'yola devam mı, tamam mı' kararı verilmesi için ince eleyip sık dokuyacak. Başkanların 1500 sorunun cevabından oluşan performans raporları, kaderlerini belirleyecek.

    AK Parti Genel Merkezi
    © AA/ Murat Kula
    AK Parti belediyelerin performans kriterlerini açıkladı
    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AK Parti, belediye başkanlarının performansını ölçmek için zaman zaman yaptığı analiz çalışmasını bu kez, 'büyük bir paket' ile tamamlayacak. Yerel seçimlerde, kiminle yola devam edileceğini belirlemek için başlatılan çalışmanın sonuçlarının, Mayıs 2018’de çıkacağı öğrenildi. Belediye başkanları için kader niteliğindeki bu çalışma, birden fazla analizin toplu olarak değerlendirilmesinden oluşacak. Bu çalışma, yeni atananlar da dahil, mevcut belediye başkanlarıyla ilgili karar alınmasını sağlayacak. Yeni isimler ve aday adayları için ise ayrı bir çalışma yürütülecek.

    VAATLER GERÇEKLEŞTİ Mİ, GERÇEKLEŞMEDİ Mİ

    Performans değerlendirmeleri, ilçe belediyeleri için büyüklüğüne göre değişmek üzere 400 ile 700 sorudan oluşan formlar şeklinde hazırlanacak. İl belediyeleri için 1000 ile bin 500 sorudan oluşacak analiz yapılacak. Bu soruların en az 500’ü başkanların vaatleriyle ilgili olacak. Bunların gerçekleşme oranlarının envanteri çıkartılacak. Başkanların yanıt vereceği soruların dışında, kamuoyu yoklamaları, teşkilatların değerlendirmeleri, seçmenin belediye hizmetlerinden memnuniyeti, icraatların ilin önceliklerini karşılayıp karşılamadığı gibi konular da masaya yatırılacak. 

    'SÜRECİ BAŞLATTIK'

    AK Parti Genel Merkezi
    © AA/ Murat Kula
    Genel merkezden AK Partili belediye başkanlarına uyarı
    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 2019 seçimlerine ilişkin süreci başlattıklarını, seçimlerle ilgili yol haritasının alt yapısını oluşturacak çalışmayı başlattıklarını söyledi.

    Yeni yılda, 7 bölgede 7 ayrı toplantı planladıklarını, belediye başkanlarıyla yeni dönem değerlendirmeleri yapacaklarını anlatan Kaya, şunları söyledi: 

    “Bölge toplantıları dışında, tüm belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Tüm verileri önlerine koyuyoruz. Eksikleri fazla ne varsa konuşuyoruz, onlara rehberlik ediyoruz. Bu temaslarımızda, tecrüberimizi paylaşıyoruz. Bakan yardımcılarımız, toplantılara katılıyor. Hükümet adına bilgilendirme yapılıyor. Genel merkezin talepleri iletiliyor. Bu toplantılarda belediyelerin yaptıkları hizmetler ve vaatleri ile ilgili hazırlıklı gidiyoruz. Daha iyi bir yönetim için rehberlik ediyoruz. Belediyelerle ilgili performans değerlendirmelerinin kesin sonuçları Mayıs 2018’de çıkacak. Bunlar artık tartışmasız, kesin veriler olacaktır. Bunları belediye başkanlarının önüne koyacağız. Tüm bunlardan sonra, aslında belediye başkanı, devam edip etmemeye kendisi karar verecek durumu gelecek. Çünkü raporlar ortada olacak.”

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    KULİSLER HAREKETLENDİ

    Öte yandan, AK Parti kulislerine göre, yerel seçimlerdeki başarının genel seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceği düşünüldüğü için, özellikle büyükşehirlerde aday gösterilecek isimlerin seçiminde çok dikkatli davranılacak. Popüler ve kamuoyunun tanıdığı isimlerin aday gösterileceği ve bunlar arasında eski ve mevcut bakanların da olacağı konuşuluyor. Yeni isimler ve adaylarla ilgili olarak partinin farklı bir çalışma yürüttüğü, bazı bakanların isimlerinin kendi seçim bölgelerinde karşılığı olup olmadığı açısından araştırıldığı öne sürülüyor. Partinin böylece, hem büyükşehirlerde kazanma şansını arttıracağı, hem de küçük çaplı bir kabine değişikliğini bu sayede gerçekleştireceği iddia ediliyor. Bunun, aynı zamanda, bazı bakanların kabineden uzaklaştırılması anlamına geleceği de ifade ediliyor. 

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    Etiketler:
    AK Parti, Erol Kaya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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