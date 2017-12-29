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    Mehdi Eker

    AK Parti, Rusya dahil 7 ülkede temsilcilik açacak

    © AA/ Samuel Corum
    Türkiye
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    AK Parti, Erdoğan'ın talimatıyla Rusya dahil 7 ülkede temsilcilik açmaya hazırlanıyor. Listede ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Bosna Hersek ve Makedonya var.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
    © AA/ TBMM/Bülent Yılmaz
    AK Partili Külünk'ten 'Almanyalı Osmanlılar çetesinin yurt dışı bağlantısı soruşturuluyor' haberlerine yanıt
    AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, parti tüzüğünde yurt içi teşkilatları gibi yurt dışı teşkilatlarına da bir atıf olduğuna işaret ederek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 7 ülke 9 şehirde temsilcilik açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

    'HER ÜLKEDE FARKLI YASAL KURUMLAR İÇİNDE OLACAK'

    Öncelikli olarak ABD, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Bosna Hersek ve Makedonya'da temsilcilik açacaklarını kaydeden Eker, "Yurt dışı teşkilatlanmasını zaten tüzüğümüz öngörüyor. Yurt dışı teşkilatlanmasında, her ülkenin kendi iç mevzuatını dikkate alıyoruz. Her ülkede belki farklı bir yasal kurum içinde olacak. Kimisinde, dernek, vakıf kimisinde doğrudan temsilcilik gibi, kimisinde sosyal bir grup gibi. O amaçla çalışmalar yapılıyor" dedi.

    Eker, temsilcilik açılacak ülkede hem Türk vatandaşları hem siyasi partiler ve hükümetlerle resmi temas noktası oluşacağını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD
    © AA/ Volkan Furuncu
    'Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişi yasaklanabilir'
    'AK PARTİ OLARAK BULUNMAMIZ GEREKEN ÜLKELER'

    Eker, öncelikli olarak 7 ülkenin seçilmesindeki nedenleri ise şöyle anlattı:

    "İlgi coğrafyamız, küresel merkezler, mesela Washington, New York, Balkanlar'da hem soydaşlarımızın bulunduğu, hem ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yoğun olarak bulunduğu, yüksek düzeyde temasımızın olduğu ülkeler. Hem bölge, coğrafya hem kültürel ilişkiler önemli. Dünya siyaseti, ekonomisi, küresel ticaret açısından AK Parti olarak bulunmamız gereken ülkeler olarak belirlediğimiz yerler."

    Alman polisi.
    © AFP 2017/ THOMAS KIENZLE
    'Almanyalı Osmanlılar çetesinin yurt dışı bağlantısı soruşturuluyor'
    'LEGAL YOLLARLA TEMAS NOKTASI OLMASI SON DERECE DOĞAL'

    AK Parti'nin bir medeniyet tasavvuru olduğunu ifade eden Eker, "Sadece Türkiye'nin içi ile ilgili bir tasavvuru olan bir parti programından ibaret değil. Bir küresel tasavvuru, insanlık tasavvuru, medeniyet tasavvuru var. AK Parti, bütün dünya barışını, küresel güvenliği, bunun tamamına ait görüşleri olan bir önemli mefkure partisi. Dolayısıyla böyle bir partinin dünyanın önemli merkezlerinde temsilciliğinin bulunması, legal yollarla temas noktası olarak kullanılması son derece doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    AK Parti, Mehdi Eker, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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