Gül'den KHK eleştirilerine yanıt: Önemli konularda fikirlerimi paylaşacağım

Gül, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri hakkında endişelerini getirdikten sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği eleştirilere dair konuştu.

'ARKASINDA MESELE ARAMANIN ANLAMI YOK'

Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunan Gül, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. O kararnameyi ben sahiplendim doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum ve tereddüdüm şu: İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben bütün hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabii ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim. Bu vesile ile yeni yılın hep hayırlar getirmesini hem memleketimize hem de bütün insanlığa temenni ederim."

KHK ile ilgili açıklamalarda bulunan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (@cbabdullahgul): Doğru amaçla, iyi niyetle yapılmış bir kararname. Bunu oraya buraya çekmenin anlamı yok. Ufak düzeltmeyle boşluğun önüne geçilebilir. Önemli konularda görüşlerimi paylaşmak benim için sorumluluk. pic.twitter.com/yW34NPGfHj — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 29 Aralık 2017

Gül, 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için adının geçtiği iddialarına dair sorulan bir soruya ise yanıt vermedi.

GÜL NE DEMİŞTİ?

Gül, birçok kesimden tepki çeken 696 sayılı KHK konusunda sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazmıştı:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Gül'ün bu ifadeleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti:

"Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir."

Gül'ün bu sözleri AK Parti içerisinde Metin Külünk gibi isimlerin de tepkisiyle karşılanmıştı.