Tutuklu eski kaymakam: 'Bekle vali yapacağız' dediler, ortada kaldım

Antalya'daki FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Aksu Kaymakamı Süleyman Erdoğan, savunmasında "Bana, 'Paralel yapıyla mücadele edilecek, acele etme' denince emekli olmaktan vazgeçtim. 'Seni vali yapacağız, bekle' dediler. Aksu'ya kaymakam oldum. Daha sonra meslekten ihraç edildim. 5 aydır tutukluyum. Vali olmam lazımdı, ortada kaldım" dedi.

Antalya'da, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski Aksu Kaymakamı Süleyman Erdoğan'ın yargılanmasına başlandı. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanan Erdoğan ve avukatı katıldı.

Erdoğan, 11 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edildiğini, örgüt üyesi olmadığını, etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Eğitim hayatı boyunca devlet okullarında okuduğunu aktaran Erdoğan, 26 yıl devlete hizmet ettiğini, bir uyarı dahi almadığını ifade etti.

Darbe girişiminden önce emekli olmayı planladığını söyleyen Erdoğan, "Bana, 'Paralel yapıyla mücadele edilecek, acele etme" diye söylenince emekli olmaktan vazgeçtim. 'Seni vali yapacağız, bekle' dediler. Bunun üzerine Aksu'ya kaymakam olarak görevlendirildim. Daha sonra meslekten ihraç edildim. Beş aydır da tutukluyum. Vali olmam lazımdı, ortada kaldım" diye konuştu.

'BİR ŞEY İSTESELERDİ YAPARDIM, ÇÜNKÜ HERKES YAPIYORDU'

Erdoğan, Savcı Cengiz Şaşı'nın örgütün kendisinden bir talepte bulunup bulunmadığını sorması üzerine, "Mesleki hayatım boyunca bu örgütün benden hiçbir talebi olmadı. Sadece Türkçe olimpiyatlarına, iftarlarına davet üzerine katıldım. O zamanlar benden bir şey isteseydiler yapardım, çünkü herkes yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi