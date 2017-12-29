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    ABD Başkonsolosluğu

    ABD vizesinde ilk somut adım: 500 randevu verildi

    © AA/
    Türkiye
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    ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, 2 Ocak Salı gününden itibaren günlük 500 vize görüşmesi yapacak.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr/ Victoria Pickering
    ABD ile vize krizi çözüldü, Türkiye: Güvence vermedik
    ABD, Türkiye ile yaşanan vize krizinin çözülmesinin ardından ilk somut uygulamayı hayata geçiriyor. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu ilk aşamada 2 Ocak Salı gününe 500 vize randevusu verdi.

    Halk TV'den Can Coşkun'un haberine göre, vize danışmanı Turgay Akdemir, aracı olduğu ve en erken mayıs ayına gün verilen başvuruların birçoğunun salı gününe çekildiğini söyledi.

    'ÖĞLEDEN SONRAYA DA RANDEVU VERİLMEYE BAŞLANDI'

    ABD Konsolosluğu
    © Sputnik/ Erhan Demirtaş
    ABD'ye vize işlemleri başladı
    Akdemir'e göre, yeni dönemde öğleden sonraya da randevu verilmeye başlandığı için her gün ortalama 500 vize görüşmesi yapılacak.

    ABD İstanbul Başkonsolosluğu, daha önce geç tarihlere verdiği vize randevularını öne çekmesinin yanında yeni başvurulara da gün vermeye başladı.

    8 Ekimde başlayan vize krizinin ardından 7 Kasım'daki normalleşme adımında günlük 100-150 randevu verilmeye başlanmış ve öğrenci/sağlık gerekçe kriterleri ortadan kalkmıştı. 7 Kasım sonrası randevu başvuruları için ise şubat ayı verilmiş, bu süre zaman geçtikçe mayıs ve en son 2019 yılına dek uzanmıştı.

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    Etiketler:
    vize, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye, ABD
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