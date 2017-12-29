Cumhuriyet çalışanı Emre İper tahliye edildi

Ankara Başsavcılığı, 11.480 kişinin iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini duyurmuştu.
İper, ByLock kullandığı iddiasıyla 267 gündür tutuklu bulunuyordu.
CUMHURİYET DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Bilimsel uzman görüşü hazırlayan adli bilişimci Tuncay Beşikçi de raporunda, İper'in telefonunda ByLock olmadığını ve hiçbir zaman da bu programı kullanmadığını belirtmişti. Buna karşılık İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle İper'in tahliye talebini reddetmişti.
İper'in avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından sonra hazırladıkları dilekçeyle tahliyeye yönelik başvuruda bulundu. Talebin değerlendirilmesinin ardından 267 gündür tutuklu olan İper, serbest bırakıldı.
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