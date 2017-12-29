Cumhuriyet çalışanı Emre İper tahliye edildi

© AFP 2017/ Bülent Kılıç Cumhuriyet'in tutuklu çalışanında ByLock olmadığı ortaya çıktı

Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan ve telefonuna iradesi dışında ByLock yüklenen 11.480 kişiden biri olduğu anlaşılan gazetenin muhasebe bölümü çalışanı Emre İper, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

Ankara Başsavcılığı, 11.480 kişinin iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini duyurmuştu.

İper, ByLock kullandığı iddiasıyla 267 gündür tutuklu bulunuyordu.

CUMHURİYET DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

İper'in yargılandığı dava, ana Cumhuriyet davası ile birleştirilmişti. Gazete avukatlarının talebi üzerine İper'in telefonlarını inceleyen adli bilirkişi Koray Peksayar, "İper'e ait telefonun yedeğinde yapılan arama sonucunda ByLock adlı yazılımın kurulduğuna ya da kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanmamıştır" sonucuna varmıştı.

Bilimsel uzman görüşü hazırlayan adli bilişimci Tuncay Beşikçi de raporunda, İper'in telefonunda ByLock olmadığını ve hiçbir zaman da bu programı kullanmadığını belirtmişti. Buna karşılık İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle İper'in tahliye talebini reddetmişti.

İper'in avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından sonra hazırladıkları dilekçeyle tahliyeye yönelik başvuruda bulundu. Talebin değerlendirilmesinin ardından 267 gündür tutuklu olan İper, serbest bırakıldı.