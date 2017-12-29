İstanbul'da ByLock tuzağında 161 tahliye

İstanbul'da ByLock tuzağına maruz kalan 161 kişi için tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün 'Mor Beyin' isimli sunucudan örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'a yönlendirerek mağdur ettiği belirlenen 11 bin 480 kişinin 3 bin 654 kişisinin İstanbul bölgesinde soruşturma geçiren kişiler olduğunu, bunların 161'inin tutuklu bulunduğunu belirtti.

161 TAHLİYE

Savcılık bu isimlerden 26'sının savcılık soruşturma dosyalarında, 135'inin ise ağır ceza mahkemelerindeki yargılama dosyalarında tutuklu olduğunu belirtti. 161 kişinin dünden itibaren tahliyelerinin sağlandığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Namaz Vakti, Kıble Bulucu, Freezy ve Mor Beyin gibi bazı uygulamaları indiren kişilerin habersizce Fetullahçı Terör Örgütü tarafından ByLock sunucusuna yönlendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bu olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmış ve 11 bin 480 kişinin mağdur olduğunu bildirmişti.