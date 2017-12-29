AK Parti'den Gül'e yanıt: Medya üzerinden konuşuyor olması üzücü

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili açıklamalarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşması doğru değil" ifadesini kullandı.

© AFP 2017/ ADEM ALTAN Gül'den KHK eleştirilerine yanıt: Önemli konularda fikirlerimi paylaşacağım

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Gelen bir soru üzerine Ünal, "AK Partililer medya üzerinden konuşmaz. Bu meseleyi biz istişare ederiz. Cumhurbaşkanımızın üzüldüm ifadesinin nedeni de budur. Eksik gördüğü bir şey varsa sayın cumhurbaşkanımızla istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür" ifadelerini kullandı.

11'inci Cumhurbaşkanı Gül, sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamaya yönelik eleştiriler için “Durumdan vazife çıkaracaklar hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilir. Ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçelebilir diye düşündüm. Oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok” demişti.

TARTIŞMA YARATAN DÜZENLEME

Son KHK'da yer alan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme tartışmalara yol açmıştı.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkilere karşı hükümet düzenlemenin darbe girişiminin yaşandığı 15-16 Temmuz günlerini kapsadığını savunmuştu.

CHP, söz konusu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştı.