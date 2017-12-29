Asgari ücrete muhalefetten tepki: Çalışanlar için zulüm, kabul etmiyoruz

Asgari ücretin net bin 603 lira olarak açıklanmasının ardından muhalefetten tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı açıklamasında, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı milyonlarca insanı ilgilendirdiğini belirtti.
Açıklanan rakama tepki gösteren Erdoğdu, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.
'İŞÇİNİN PAYINA FEDAKARLIK DÜŞTÜ'
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, "İşçinin payına yine 'fedakarlık' düştü" yorumunu yaparak şu mesajı paylaştı: "İğneden ipliğe her şeye zam, işçinin payına yine 'fedakarlık' düştü! Açlık sınırı: 1.857 TL. Yoksulluk sınırı: 7.155 TL. Asgari ücret: 1.603 TL."
İğneden ipliğe her şeye zam, işçinin payına yine 'fedakarlık' düştü!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 29 December 2017
Açlık sınırı: 1.857 TL
Yoksulluk sınırı: 7.155 TL
Asgari ücret: 1.603 TL
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Çalışanlara geçmiş olsun" dediği mesajında, "AKP, çalışanları kollayan ve koruyan bir iktidar olmadığını, fakir ve fukarayı kollamadığını bu karar İle tescil etti. Açlık sınırın altındaki bu ücret ile Bakanlar bir ay geçinebilirler mi?" ifadelerini kullandı.
Çalışma Bakanı:Asgari ücreti 1.603 TL olarak net belirledi.Çalışanlara geçmiş olsun.Akp çalışanları kollayan ve koruyan bir iktidar olmadığını,fakir ve fukarayı kollamadığını bu karar İle tescil ettiler.Açlık sınırın altındaki bu ücret İle Bakanlar bir ay geçinebilirler mi?— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 29 December 2017
Açıklanan asgari ücret tutarına Türk-iş muhalefet etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise hükümetin asgari ücret desteğini sürdüreceğini söylemişti.
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