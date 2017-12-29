Asgari ücrete muhalefetten tepki: Çalışanlar için zulüm, kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. CHP'nin çeşitli isimlerinden açıklanan tutara tepki geldi.

Asgari ücretin net bin 603 lira olarak açıklanmasının ardından muhalefetten tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı açıklamasında, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı milyonlarca insanı ilgilendirdiğini belirtti.

© AA/ Volkan Furuncu Yeni asgari ücret, net bin 603 lira

AK Parti'nin tüm iktidarları boyunca ekonominin bütün yükünü çalışanların sırtına yüklediğini savunan Erdoğdu, ülkede gelir ve servet dağılımının bozulduğunu ifade etti.

Açıklanan rakama tepki gösteren Erdoğdu, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

'İŞÇİNİN PAYINA FEDAKARLIK DÜŞTÜ'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, "İşçinin payına yine 'fedakarlık' düştü" yorumunu yaparak şu mesajı paylaştı: "İğneden ipliğe her şeye zam, işçinin payına yine 'fedakarlık' düştü! Açlık sınırı: 1.857 TL. Yoksulluk sınırı: 7.155 TL. Asgari ücret: 1.603 TL."

İğneden ipliğe her şeye zam, işçinin payına yine 'fedakarlık' düştü!



Açlık sınırı: 1.857 TL

Yoksulluk sınırı: 7.155 TL

Asgari ücret: 1.603 TL — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 29 December 2017

​CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Çalışanlara geçmiş olsun" dediği mesajında, "AKP, çalışanları kollayan ve koruyan bir iktidar olmadığını, fakir ve fukarayı kollamadığını bu karar İle tescil etti. Açlık sınırın altındaki bu ücret ile Bakanlar bir ay geçinebilirler mi?" ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanı:Asgari ücreti 1.603 TL olarak net belirledi.Çalışanlara geçmiş olsun.Akp çalışanları kollayan ve koruyan bir iktidar olmadığını,fakir ve fukarayı kollamadığını bu karar İle tescil ettiler.Açlık sınırın altındaki bu ücret İle Bakanlar bir ay geçinebilirler mi? — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 29 December 2017

​Açıklanan asgari ücret tutarına Türk-iş muhalefet etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise hükümetin asgari ücret desteğini sürdüreceğini söylemişti.