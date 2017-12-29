ATOR: Rus turistler, Türk turizm tarihinin rekorunu kırdı

ATOR'un açıklamasında, "Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ilk 11 ayda bu ülkeyi 4.65 milyon Rus turist ziyaret etti. Bu rakam, Rus pazarı için rekor ifade ediyor. 2016 yılında Türkiye'ye 822 bin Rus giderken daha başarılı geçen 2015 yılında 3.6 milyon yurttaşımız bu ülkeyi tercih etmişti" ifadeleri kullanıldı.
© AFP 2017/ MOHAMED EL-SHAHED
Rus turistlerin Türkiye'ye giden yabancı turistlerin yüzde 15'ini oluşturduğunu da vurgulayan ATOR, Türk turizm tarihinde bu ülkeye bir yıl içinde 4.65 milyon kişi gönderen başka bir ülke bulunmadığının da altını çizdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)