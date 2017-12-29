Beşiktaş'ta bulunan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.
Beşiktaş’ta panik — https://t.co/CHS78KWYOu pic.twitter.com/kSRmr8o9Rr— Külliyet (@kulliyethaber) 29 December 2017
Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipler, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)