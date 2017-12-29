Beşiktaş'ta bulunan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi şüpheli çanta nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, incelemelerinin ardından çantayı fünyeyle patlattı.

Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

​Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipler, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.