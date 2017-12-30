Ortaylı: Siyasi partilere oy verirken size maarif bakımından neler katacağına bakmalısınız

Yeni Ufuklar Derneği'nin ödül töreninde konuşan tarihçi- yazar Ortaylı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 60 yıldır çöküntü halinde olduğunu söyledi. Bu düşüncesini Bakan Yılmaz'a da söylediğini aktaran Ortaylı, "Ülkemizde en önemlisi eğitim. Siyasi partilere oy verirken size maarif bakımından neler katacağına bakmalısınız" diye konuştu.

Kayseri'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri töreni düzenlendi. Geceye tarihçi Prof.Dr İlber Ortaylı'nın yanı sıra Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Mustafa Argunşah ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreni ardından Ortaylı, 'Ortadoğu'da Yeni Gelişmeler ve Kudüs' konulu konferans verdi. Eğitim ve bazı tarihçilerle ilgili değerlendirmeler de yapan tarihçi-yazar Ortaylı şöyle devam etti: "Milli Eğitim çok zayıf bakanlık. 'Bunu çok tenkit ediyorsunuz' diyen Bakan İsmet Yılmaz'a da söyledim. 'Tenkit ettiğim siz değilsiniz' dedim. Milli Eğitim Bakanlığı maalesef 60 senedir çöküntü halinde gidiyor. Ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet'in ilk yıllarında olmayacak kadar toplum hayatının dışına itilmişlik, öğretmene saygı olayı ortadan kaldırılmış, yöneticilerin maariften anlamadıkları bir müessese haline gelmiş.

Ülkemizde en önemli şey eğitimdir. Siyasi partilere oy verirken size maarif bakımından neler katacağına bakmalısınız. Öğretmenlerin maaşları ne olacak, mesleğin içine uyuşuk insanlar nasıl girmeyecek, nasıl sınavlar hazırlanacak, çocuklar nasıl okutulacak bu konulara ilgili programı olmayan partilere oy vermeyiniz. Çünkü Türk insanının yetişmesini ciddiye almayan bir siyasi heyetin bizim başımızda yeri olamaz. Her şey sadece silahlarla etrafınızda bekleyenler değildir. Türkiye'nin tarihi milli karakterini hedef alan insan doludur etrafımızda."